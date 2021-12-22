"Барселона" близка к покупке Феррана Торреса у "Сити"
"Барселона" находится на пороге приобретения вингера "Манчестер Сити" Феррана Торреса.
По информации ESPN, накануне представители двух клубов встретились в Севилье и совершили прорыв в переговорах, которые длятся несколько недель.
Ожидается, что "Сити" получит за Торреса 55 миллионов евро (46.7 млн. фунтов), а еще 10 млн. евро (8.5 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.
Таким образом, чемпионы Премьер-Лиги получат хорошую прибыль с Феррана, которого они купили у "Валенсии" за 20.9 млн. фунтов в августе 2020.
Ключом к трансферу, который будет оформлен в январе, становится желание самого Торреса вернуться на родину, потому что "горожане" не хотят терять Феррана, показавшего себя очень полезным игроком.
21-летний испанец забил 16 голов в 43 матчах за "Сити", но сейчас находится вне игры с полученной в октябре травмой стопы.
22.12.2021 19:00
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Единственный топ в мс. Остался один околотоп в лице Фодена и все. Остальные короли параши, кто то от старости, кто то от рождения
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лол кто это?? в любом случае на повышение пошёл
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КОРОЛИ бизнеса!!!
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игрок неплохой, но слабохарактерный, как оказался
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Я не верил в него при покупке, но теперь не понимаю почему его нельзя удержать, ведь он действительно достойный игрок, еще и молодой
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