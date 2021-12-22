"Барселона" близка к покупке Феррана Торреса у "Сити"

"Барселона" находится на пороге приобретения вингера "Манчестер Сити" Феррана Торреса.

По информации ESPN, накануне представители двух клубов встретились в Севилье и совершили прорыв в переговорах, которые длятся несколько недель.



Ожидается, что "Сити" получит за Торреса 55 миллионов евро (46.7 млн. фунтов), а еще 10 млн. евро (8.5 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.



Таким образом, чемпионы Премьер-Лиги получат хорошую прибыль с Феррана, которого они купили у "Валенсии" за 20.9 млн. фунтов в августе 2020.



Ключом к трансферу, который будет оформлен в январе, становится желание самого Торреса вернуться на родину, потому что "горожане" не хотят терять Феррана, показавшего себя очень полезным игроком.



21-летний испанец забил 16 голов в 43 матчах за "Сити", но сейчас находится вне игры с полученной в октябре травмой стопы.