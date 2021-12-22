"Барселона" близка к покупке Феррана Торреса у "Сити"

Ферран Торрес "Барселона" находится на пороге приобретения вингера "Манчестер Сити" Феррана Торреса.

По информации ESPN, накануне представители двух клубов встретились в Севилье и совершили прорыв в переговорах, которые длятся несколько недель.

Ожидается, что "Сити" получит за Торреса 55 миллионов евро (46.7 млн. фунтов), а еще 10 млн. евро (8.5 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.

Таким образом, чемпионы Премьер-Лиги получат хорошую прибыль с Феррана, которого они купили у "Валенсии" за 20.9 млн. фунтов в августе 2020.

Ключом к трансферу, который будет оформлен в январе, становится желание самого Торреса вернуться на родину, потому что "горожане" не хотят терять Феррана, показавшего себя очень полезным игроком.

21-летний испанец забил 16 голов в 43 матчах за "Сити", но сейчас находится вне игры с полученной в октябре травмой стопы.


Метки Барселона, Манчестер Сити, Торрес

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. recyjoed 22.12.2021 19:42 # recyjoed
    Единственный топ в мс. Остался один околотоп в лице Фодена и все. Остальные короли параши, кто то от старости, кто то от рождения

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  2. bangladesh 22.12.2021 19:29 # bangladesh
    лол кто это?? в любом случае на повышение пошёл

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  3. true-manc 22.12.2021 19:18 # true-manc
    КОРОЛИ бизнеса!!!

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  4. gunnerlove 22.12.2021 19:17 # gunnerlove
    игрок неплохой, но слабохарактерный, как оказался

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  5. bes-ter 22.12.2021 19:12 # bes-ter
    Я не верил в него при покупке, но теперь не понимаю почему его нельзя удержать, ведь он действительно достойный игрок, еще и молодой

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