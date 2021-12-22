"Арсенал" открыт к предложениям по Обамеянгу

"Арсенал" готов выслушать предложения насчет своего опального нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в январе.

Напомним, из-за нарушений дисциплины Обамеянг был лишен капитанской повязки и отстранен от тренировок с первой командой "Арсенала".



Пьер-Эмерик уже пропустил матчи Премьер-Лиги против "Саутгемптона", "Вест Хэма" и "Лидса", а также вчерашний четвертьфинал Кубка Лиги против "Сандерленда".



Как стало известно ESPN, 32-летний габонец еще может быть помилован и вернуться к выступлениям за команду Микеля Артеты.



Но в то же время "Арсенал" готов к переговорам с другими клубами, которые хотя арендовать или приобрести Обамеянга в зимнее окно.



Интерес к Пьер-Эмерику, зарабатывающему свыше 250 тысяч фунтов в неделю на "Эмирейтс", приписывают "Барселоне", "Ювентусу", "Интеру" и "Милану".