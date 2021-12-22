"Юнайтед" не ожидает ухода Погба в январе

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" не ожидает ухода полузащитника Поля Погба из клуба в январе.

Контракт Погба истекает в конце этого сезона, и в январе у "Юнайтед" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за игрока, который в 2016 году был возвращен из "Ювентуса" за 89 миллионов фунтов.

Однако "красные дьяволы" не планируют продавать Поля в зимнее трансферное окно и уже смирились с тем, что 28-летний француз покинет "Олд Траффорд" свободным агентом второй за карьеру, сообщает ESPN.

Самого Погба это ничуть не расстраивает. Сейчас Поль завершает свое восстановление после мышечной травмы и предвкушает совместную работу с новым тренером "Юнайтед" Ральфом Рангником во второй половине сезона.

При этом уже с 1 января Погба сможет свободно вести диалог с зарубежными клубами. Среди тех, кто хочет сесть с Полем за стол переговоров, значатся ПСЖ, "Реал", "Барселона" и "Ювентус".


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2021 17:00

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  1. insomniac 22.12.2021 17:50 # insomniac
    вот интересно, кто то реально подкинется на этого даунито? ну, кроме ПСЖ, естественно. им на бабло то пофик.

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  2. sausage 22.12.2021 17:05 # sausage
    Какие нах Барселона и Ювентус? Они на ладан дышат по финансам, уж молочу о том, что он уже и не футболист.

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