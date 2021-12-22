"Юнайтед" не ожидает ухода Погба в январе

"Манчестер Юнайтед" не ожидает ухода полузащитника Поля Погба из клуба в январе.

Контракт Погба истекает в конце этого сезона, и в январе у "Юнайтед" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за игрока, который в 2016 году был возвращен из "Ювентуса" за 89 миллионов фунтов.



Однако "красные дьяволы" не планируют продавать Поля в зимнее трансферное окно и уже смирились с тем, что 28-летний француз покинет "Олд Траффорд" свободным агентом второй за карьеру, сообщает ESPN.



Самого Погба это ничуть не расстраивает. Сейчас Поль завершает свое восстановление после мышечной травмы и предвкушает совместную работу с новым тренером "Юнайтед" Ральфом Рангником во второй половине сезона.



При этом уже с 1 января Погба сможет свободно вести диалог с зарубежными клубами. Среди тех, кто хочет сесть с Полем за стол переговоров, значатся ПСЖ, "Реал", "Барселона" и "Ювентус".