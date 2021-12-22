Рангник переманил аналитика из "Локомотива"

Тренерский штаб Ральфа Рангника в "Манчестер Юнайтед" пополнился Эваном Шарпом, который будет исполнять роль ассистента и аналитика.

Напомним, ранее в декабре Рангник взял себе в штаб тренера Криса Армаса и спортивного психолога Сашу Ленсе.



В то же время Ральф лишился Майкла Кэррика, который покинул клуб из солидарности с уволенным Оле Гунннаром Сульшером, и Кирана Маккенну, который возглавил "Ипсвич" из третьего дивизиона.



Как сообщает Manchester Evening News, очередной перестановкой в штабе "красных дьяволов" стало назначение Шарпа, который вслед за Рангником переезжает в Манчестер из московского "Локомотива", где Эван трудился аналитиком.



Шотландец Шарп знаком Рангнику по периоду своей работы в "Нью-Йорк Ред Буллз". Также Эван трудился помощником при Армасе в "Торонто", другом клубе МЛС.