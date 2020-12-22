Менди обвинен уже в семи изнасилованиях
Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди был обвинен еще в одном изнасиловании.
Напомним, с минувшего лета Менди находится под арестом и содержится в ливерпульской тюрьме HMP Althouse. Единственным развлечением для Бенжамена стали поездки в суд, где ему несколько раз отказывали в освобождении под залог и выдвигали дополнительные обвинения.
Как сообщает BBC, теперь 27-летний француз обвиняется уже в семи изнасилованиях и одном случае сексуального насилия в период с октября 2020 по август 2021.
Вместе с Менди задержан его друг Луи Саа Матури, 40-летний уроженец Сьерра-Леоне. Ему вменяют шесть изнасилований и один случай сексуального насилия.
Изначально начало судебного процесса по делу Бенжамена было запланировано на 24 января, однако судья назвал эту дату "нереалистичной" и отодвинул на более поздний срок.
22.12.2021 15:00
Просмотров: 545
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
луи саа.. это тот питарок из муму?
(ответить)
Типичный представитель мончестера
(ответить)
В UK есть смертная казнь?
(ответить)
Вешают все висяки за этот период что ли. Что же раньше все эти жертвы молчали?
(ответить)
Гений
(ответить)
надеюсь на зоне разорвут пердачелло этого отмора. Рип
(ответить)
Сникерсу дела шьют одно за другим
(ответить)
Это уже пиздос парню!
(ответить)
True-manc наверно в очко получил от своего черного бога
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий