Менди обвинен уже в семи изнасилованиях

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди был обвинен еще в одном изнасиловании.

Напомним, с минувшего лета Менди находится под арестом и содержится в ливерпульской тюрьме HMP Althouse. Единственным развлечением для Бенжамена стали поездки в суд, где ему несколько раз отказывали в освобождении под залог и выдвигали дополнительные обвинения.



Как сообщает BBC, теперь 27-летний француз обвиняется уже в семи изнасилованиях и одном случае сексуального насилия в период с октября 2020 по август 2021.



Вместе с Менди задержан его друг Луи Саа Матури, 40-летний уроженец Сьерра-Леоне. Ему вменяют шесть изнасилований и один случай сексуального насилия.



Изначально начало судебного процесса по делу Бенжамена было запланировано на 24 января, однако судья назвал эту дату "нереалистичной" и отодвинул на более поздний срок.