Менди обвинен уже в семи изнасилованиях

Бенжамен Менди Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди был обвинен еще в одном изнасиловании.

Напомним, с минувшего лета Менди находится под арестом и содержится в ливерпульской тюрьме HMP Althouse. Единственным развлечением для Бенжамена стали поездки в суд, где ему несколько раз отказывали в освобождении под залог и выдвигали дополнительные обвинения.

Как сообщает BBC, теперь 27-летний француз обвиняется уже в семи изнасилованиях и одном случае сексуального насилия в период с октября 2020 по август 2021.

Вместе с Менди задержан его друг Луи Саа Матури, 40-летний уроженец Сьерра-Леоне. Ему вменяют шесть изнасилований и один случай сексуального насилия.

Изначально начало судебного процесса по делу Бенжамена было запланировано на 24 января, однако судья назвал эту дату "нереалистичной" и отодвинул на более поздний срок.


Метки Манчестер Сити, Менди, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. selta 22.12.2021 15:12 # selta
    луи саа.. это тот питарок из муму?

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  2. unclearness 22.12.2021 15:10 # unclearness
    Типичный представитель мончестера

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  3. brown-ale 22.12.2021 15:10 # brown-ale
    В UK есть смертная казнь?

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  4. ensiferum 22.12.2021 15:09 # ensiferum
    Вешают все висяки за этот период что ли. Что же раньше все эти жертвы молчали?

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  5. ilovemanutd 22.12.2021 15:07 # ilovemanutd
    Гений

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  6. sanchezz 22.12.2021 15:06 # sanchezz
    надеюсь на зоне разорвут пердачелло этого отмора. Рип

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  7. suddenly 22.12.2021 15:03 # suddenly
    Сникерсу дела шьют одно за другим

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  8. chelsiukpro 22.12.2021 15:02 # chelsiukpro
    Это уже пиздос парню!

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  9. liverpoolec23 22.12.2021 15:01 # liverpoolec23
    True-manc наверно в очко получил от своего черного бога

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  10. englandonelove 22.12.2021 15:01 # englandonelove
    КОРОЛЬ!!!

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