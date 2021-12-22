Ширер опасается, что Кубок Африки будет стоить "Ливерпулю" титула

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что Кубок Африки может стоить "Ливерпулю" титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

После 18 матчей "Ливерпуль" уступает лидирующему в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" всего три очка. При этом "красные" являются самой результативной командой дивизиона, наколотив 50 голов.



Однако совсем скоро "Ливерпуль" проводит на Кубок Африки двух из трех своих лучших бомбардиров в этом сезоне, и Ширер предполагает, что это даст "Сити" шанс уйти в отрыв.



"Если Кубок Африки состоится, то Салах и Мане могут пропустить всего два матча в чемпионате — а могут и три-четыре".



"Борьба в чемпионской гонке настолько упорная, что это может стоить Юргену Клоппу титула. Мы говорим о двух его звездных игроках, которые могут решать и решают судьбу матчей своими голами, и оба уедут на срок до месяца".



"Из них двоих особенно Салах способен сотворить нечто волшебное в любой момент. На мой взгляд, прямо сейчас он лучший в мире — не только как бомбардир, но и как игрок".



"Поэтому, конечно, его отъезд станет большой потерей для Ливерпуля" и придаст импульс их конкурентам. Однако с Диогу Жотой, Роберто Фирмино, Дивоком Ориги и Такуми Минамино у Клоппа все равно хватает атакующей мощи", — сообщил Ширер BBC.