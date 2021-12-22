Энрике советует "Ливерпулю" купить Исака

Бывший защитник "Ливерпуля" Хосе Энрике рекомендовал мерсисайдскому клубу обратить внимание на нападающего "Реал Сосьедад" Александера Исака как на потенциального новичка в январе.

Уже совсем скоро "Ливерпуль" проводит на Кубок Африки египтянина Мохамеда Салаха и сенегальца Садио Мане, и это может подтолкнуть "красных" к покупке атакующего игрока в зимнее окно.



С переходом в "Ливерпуль" давно связывают вингера "Лидса" Рафинью, однако Энрике видит более реалистичную цель.



"Надеюсь, в январе "Ливерпуль" сможет купить одного игрока, который сможет играть в тройке нападения, хотя я и не думаю, что они это сделают".



"Рафинья — отличный игрок, и я определено бы хотел видеть его в "Ливерпуле". Он бы очень хорошо адаптировался под стиль "Ливерпуля".



"Он очень хорошо выступает за "Лидс", и я думаю, в "Ливерпуле" он смог бы стать лучше. В большой команде сделать это было бы проще, потому что здесь тебя окружают более классные игроки".



"Однако проблема в том, что английские клубы не продают дешево, и переманить одного из лучших игроков "Лидса" посреди сезона было бы сложно".



"Я бы обратил внимание на Александера Исака, нападающего "Реал Сосьедад". Я обожаю его. В данный момент он является одним из самых перспективных игроков в Испании, и он смог бы играть в тройке нападения "Ливерпуля" — слева или по центру".



"Он сильный игрок, который может стоить 50-60 миллионов фунтов. "Ливерпуль" не привык платить по 100 миллионов фунтов за игроков — только если они сперва не продадут кого-нибудь", — сообщил Энрике talkSPORT.