Артета надеется, что Нкетиа останется в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета в очередной раз выразил надежду, что нападающий Эдди Нкетиа останется в клубе.

Накануне 22-летний Нкетиа, сыгравший только 38 минут в этом сезоне Премьер-Лиги, отметился хет-триком, поспособствовав победе 5:1 над "Сандерлендом" в 1/4 финала Кубка Лиги.



От контракта Эдди остается только полгода, однако Артета все еще надеется, что талантливый англичанин заключит новую сделку.



"Я твержу вам каждый день, что мы хотим сохранить Эдди".



"Мы видим, как он тренируется и что делает каждый день. Он так упорно трудится и отправляет мяч в сетку на каждой тренировке. Я очень доволен им. Каждый раз, когда мы нуждаемся в нем, он не подводит".



"Мы пытаемся убедить его остаться. У нас нет проблем, кроме игровых минут. Он хочет играть, хочет быть на поле, и он задается единственным вопросом: "Получится ли у меня здесь?" Все мы хотим, чтобы он остался", — цитирует Артету The Independent.