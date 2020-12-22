"Арсенал" обозначил интерес к Коутиньо

"Арсенал" присоединился к числу клубов, заинтересованных в полузащитнике "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

Приоритетом "Барселоны" на январь является приглашение нападающего, дабы компенсировать потерю Серхио Агуэро, завершившего игровую карьеру из-за проблем с сердцем.



Однако сделать это "Барселона" сможет, только если разгрузит свою зарплатную ведомость, и Коутиньо выглядит подходящим кандидатом на выход.



Как сообщает каталонское издание Sport, к Филиппе существует интерес из Премьер-Лиги, и очередным клубом, положившим глаз на экс-игрока "Ливерпуля", стал "Арсенал".



Утверждается, что "канониры" уже работают над январским трансфером 29-летнего бразильца, чей агент Киа Джурабчан находится в близких отношениях с боссами лондонского клуба.



Добавим, в предыдущие недели Коутиньо, сыгравшего только 76 матчей в Ла Лиге за четыре года на "Ноу Камп", также сватали в "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Эвертон".