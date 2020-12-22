"Арсенал" обозначил интерес к Коутиньо

Филиппе Коутиньо "Арсенал" присоединился к числу клубов, заинтересованных в полузащитнике "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

Приоритетом "Барселоны" на январь является приглашение нападающего, дабы компенсировать потерю Серхио Агуэро, завершившего игровую карьеру из-за проблем с сердцем.

Однако сделать это "Барселона" сможет, только если разгрузит свою зарплатную ведомость, и Коутиньо выглядит подходящим кандидатом на выход.

Как сообщает каталонское издание Sport, к Филиппе существует интерес из Премьер-Лиги, и очередным клубом, положившим глаз на экс-игрока "Ливерпуля", стал "Арсенал".

Утверждается, что "канониры" уже работают над январским трансфером 29-летнего бразильца, чей агент Киа Джурабчан находится в близких отношениях с боссами лондонского клуба.

Добавим, в предыдущие недели Коутиньо, сыгравшего только 76 матчей в Ла Лиге за четыре года на "Ноу Камп", также сватали в "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Эвертон".


Метки Арсенал, Барселона, Коутиньо, слухи

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2021 10:00

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  1. largo-winch 22.12.2021 10:38 # largo-winch
    неужели прошло 4 года?! ебать время летит

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  2. blueswin 22.12.2021 10:09 # blueswin
    Озила было мало?

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