Лейндерс назвал "абсурдом" график "Ливерпуля"

Ассистент главного тренера "Ливерпуля" Пеп Лейндерс назвал "абсурдом" график матчей своей команды в праздничный период.

Из-за решения Премьер-Лиги не переносить 20-й тур "Ливерпуль" будет вынужден сыграть 26 и 28 декабря.



Лейндерс, которого наставник "красных" Юрген Клопп отправил на пресс-конференцию перед матчем Кубка Лиги против "Лестера", находит данное решение лишенным смысла, особенно в свете проблем с коронавирусом.



"Мы считаем это абсурдом, когда тебе нужно сыграть два матча в течение 48 часов, потому что это значительно повышает риск травм, а качество футбола становится не таким хорошим. С нашими потерями мы вынуждены подвергать игроков таким нагрузкам, и это повышает риск. Думаю, это абсурд".



"Вы должны спросить другие команды, почему им нравится играть в таких обстоятельствах. Думаю, было бы мудро дать нам больше времени на отдых, особенно учитывая нашу индивидуальную ситуацию с ковидом", — цитирует Лейндерса The Guardian.