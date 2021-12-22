Тухель призвал оставить в покое невакцинированных игроков

Главный тренер "Челси" Томас Тухель призвал прекратить "охоту на ведьм" в отношении игроков, которые не прошли вакцинацию.

На днях Премьер-Лига объявила, что 16 процентов игроков не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса.



Появились разговоры, что невакцинированные игроки должны отдельно перемещаться на матчи и отдельно питаться, однако Тухель не собирается принуждать своих футболистов уколоться.



"Знаете, это становится проблемой. Это не так, что все наши невакцинированные игроки оказались заражены. У нас есть вакцинированные игроки с положительным тестом. Я не хочу указывать пальцем и начинать охоту за теми, кто не вакцинирован".



"Парни, это личный выбор каждого. И пусть так остается".



"Я лишь имею ввиду, что у вас может быть свое мнение, у меня может быть свое мнение, но и у игрока может быть свое мнение. Вокруг этого могут быть написаны регламенты, а твой работодатель может создать условия, при которых ты не сможешь попасть на рабочее место, если не прошел вакцинацию. Ты можешь столкнуться с этим, и тебе придется адаптироваться или иметь дело с последствиями".



"Однако мы не можем заставлять людей вакцинироваться. И я не изменю свое мнение насчет этого. Не я должен высказываться насчет этого, и я не эксперт в этой области. Здесь в стране и во всей Европе хватает экспертов. Спросите их, меня же спрашивайте насчет футбола. Я не участвую в этом. Лично я вакцинирован. Я принял решение для себя. И точка", — цитирует Тухеля ESPN.