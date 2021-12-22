Тухель призвал оставить в покое невакцинированных игроков
Главный тренер "Челси" Томас Тухель призвал прекратить "охоту на ведьм" в отношении игроков, которые не прошли вакцинацию.
На днях Премьер-Лига объявила, что 16 процентов игроков не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса.
Появились разговоры, что невакцинированные игроки должны отдельно перемещаться на матчи и отдельно питаться, однако Тухель не собирается принуждать своих футболистов уколоться.
"Знаете, это становится проблемой. Это не так, что все наши невакцинированные игроки оказались заражены. У нас есть вакцинированные игроки с положительным тестом. Я не хочу указывать пальцем и начинать охоту за теми, кто не вакцинирован".
"Парни, это личный выбор каждого. И пусть так остается".
"Я лишь имею ввиду, что у вас может быть свое мнение, у меня может быть свое мнение, но и у игрока может быть свое мнение. Вокруг этого могут быть написаны регламенты, а твой работодатель может создать условия, при которых ты не сможешь попасть на рабочее место, если не прошел вакцинацию. Ты можешь столкнуться с этим, и тебе придется адаптироваться или иметь дело с последствиями".
"Однако мы не можем заставлять людей вакцинироваться. И я не изменю свое мнение насчет этого. Не я должен высказываться насчет этого, и я не эксперт в этой области. Здесь в стране и во всей Европе хватает экспертов. Спросите их, меня же спрашивайте насчет футбола. Я не участвую в этом. Лично я вакцинирован. Я принял решение для себя. И точка", — цитирует Тухеля ESPN.
22.12.2021 08:00
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Последние комментарии:
Это не так, что все наши невакцинированные игроки оказались заражены. У нас есть вакцинированные игроки с положительным тестом.
Источник: http://fapl.ru/posts/90304/?c=1
всё так, на фапле тоже полно дебиков с такой же логикой.
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просто оцените:
клоп ротирует и ноет на судей которые к тому же не особо виноваты, в отличий от рефа сидящего за варом, типо криса каваны
болелы зеропука: вот мужик, яйца есть, и друзей гомиков полно, идеал мужского ориентира для тупых сосовзеров
Тухель как лев не прогнувшись под хайпожоров, не боится выразить непопулярное, хотя и очень справедливое мнение
не ведет себя как клоун, не понтуется лживой маской, и даже при поражений винит в первую очередь себя и госпожу фортуну, не ища козла отпущения
и надо заметить , под стать коучу, и глоры не пишут высеры по типу, тухель величайший или прочую куету
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Слова истинного справедливого человека, а не питоров всяких со стадным мышлением
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Что что а тут Тухель прав, вакцина не защищает от заражения, и выбор должен быть, это личное дело каждого.
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"Это не так, что все наши невакцинированные игроки оказались заражены. У нас есть вакцинированные игроки с положительным тестом"
дак вакцина не защищает от заражения, она лишь помогает переболеть без тяжелых последствий, а болеть и заражать других ты будешь точно так же
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