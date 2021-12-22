Аспиликуэта хочет остаться в "Челси"

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта хочет остаться в лондонском клубе, несмотря на интерес "Барселоны".

Как известно, Аспиликуэта является одним из четырех защитников, чьи контракты с "Челси" истекают в конце этого сезона.



Эта ситуация заинтересовала "Барселону", которая вынуждена уделять повышенное внимание рынку свободных агентов ввиду своих финансовых проблем.



В отличие от своего партнера по команде Антонио Рюдигера, Сесар гораздо меньше открыт к идее покинуть "Стэмфорд Бридж".



Как сообщает The Athletic, в услугах Аспиликуэты лично заинтересован главный тренер "Барселоны" Хави, который знаком с Сесаром по сборной Испании.



Однако приоритет 32-летнего защитника — остаться в "Челси", где, правда, в силу возраста он может рассчитывать только на новый 12-месячный контракт.