Светская хроника за среду

ПСЖ не продал Маркиньоса в "Челси". "Манчестер Юнайтед" заинтересован в Сергее Милинкович-Савиче. Названа дата выхода документального фильма про Криштиану Роналду. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Нападающий Ромелу Лукаку планирует вернуться в Италию, если не заиграет в "Челси". (Daily Star)



ПСЖ отказался продать защитника Маркиньоса в "Челси" за 72.5 млн. фунтов минувшим летом. (L'Equipe)



Наставнику "Челси" Томасу Тухель нужен защитник ПСЖ Преснель Кимпембе. (Foot Mercato)



Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри хочет пригласить в свой клуб голкипера "Челси" Кепу Аррисабалагу. (Football Italia)



"Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Реал" хотят вингера "Баварии" Кингсли Комана. (Mundo Deportivo)



"Юнайтед" заинтересован в полузащитнике "Лацио" Сергее Милинкович-Савиче. (Il Messaggero)



"Тоттенхэм" и "Рома" претендуют на полузащитника "Хоффенхайма" и сборной Германии Флориана Гриллича. (Sky Germany)



"Астон Вилла" разрешила своему главному тренеру Стивену Джеррарду купить полузащитника в январе после травмы Марвелуса Накамбы. (Daily Mirror)



"Астон Вилла" получила четыре предложения по бразильскому нападающему Уэсли, который сейчас находится в аренде в "Брюгге". (HLN)



"Вест Хэм" и "Барселона" являются фаворитами в борьбе за вингера "Реал Сосьедад" Аднана Янузая, который в конце сезона может стать свободным агентом. (Todofichajes)



"Вест Хэм" лидирует в борьбе за голкипера "Вест Бромвича" и сборной Англии Сэма Джонстона. (The Telegraph)



"Ньюкасл" надеется обзавестись шестью новичками в январе. (90min)



"Ньюкасл" хочет арендовать защитника "Тоттенхэма" Джо Родона. (The Telegraph)



"Эвертон", "Ньюкасл", "Вест Хэм" и "Брентфорд" сражаются за полузащитника "Ноттингем Форест" Бреннана Джонсона, оцениваемого в 20 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Уотфорд" обратил внимание на защитника "Арсенала" Сеада Колашинаца. (The Telegraph)



Другое



Клубы Премьер-Лиги опасаются, что правительство Британии заставит их проводит матчи без зрителей после Boxing Day. (The Telegraph)



Рефери Пол Тирни, так разозливший Юргена Клоппа, был назначен арбитром VAR на матч Премьер-Лиги между "Челси" и "Ливерпулем" 2 января. (Football.London)



"Арсенал" пригласил свою легенду Дэвида Симэна поработать с вратарями из академии. (Daily Star)



Каждый спонсорский контракт, подписанный клубом на сумму свыше 1 млн. фунтов, будет проверяться Премьер-Лигой. (The Times)



Исполнительный директор "Миллуолла" Стив Кавана заявил, что остановка сезона стала бы "финансовым Армагеддоном" для Чемпионшипа. (Daily Mail)



Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта официально вызван в сборную Гвинеи для выступления на Кубке Африки. (Daily Mail)



Легенда "Челси" Джанлука Виалли признался, что все еще сражается с раком поджелудочной железы. (Daily Mirror)



Neflix выпустит документальный фильм про нападающего "Юнайтед" Криштиану Роналду 27 января. (The Sun)



Вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес встречается с дочкой бывшего главного тренера "Барселоны" Луиса Энрике. (The Sun)