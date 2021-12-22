"Арсенал" ворвался в полуфинал Кубка Лиги

"Арсенал" стал первым полуфиналистом Кубка Лиги, разгромив "Сандерленд" из Лиги Один со счетом 5:1.

Относительно победы 1:4 над "Лидсом" из стартового состава "канониров" уцелели только Бен Уайт и Мартин Эдегор. Главный тренер Микель Артета сменил даже голкипера.



Хозяева "Эмирейтс" начали игру с небольшим лагом, но довольно скоро принялись доминировать и на 17-й минуте открыли счет. Эдди Нкетиа коленом добил мяч в ворота после того, как голкипер "Сандерленда" отразил удар головой Роба Холдинга — 1:0.



Спустя 10 минут гости пропустили еще раз. Николя Пепе приблизился к чужой штрафной, сыграл в стенку с Седриком Соарешем, а затем нанес удар с рикошетом — 2:0.



Казалось, "Арсенал" полностью контролирует игру, однако на 31-й минуте "коты" использовали свой первый же в матче момент. После разрезающей передачи партнера Натан Бродхед вышел один на один и подсек мяч перед Берндом Лено — 2:1.



Внезапно забитый гол воодушевил "Сандерленд" на остаток первого тайма, однако вскоре после перерыва все встало на свои места. Нуну Тавареш прострелил с левого фланга во вратарскую, где Нкетиа сыграл на опережение и в касание направил мяч в ворота — 3:1.



"Канониры" продолжили оказывать давление и на 58-й минуте сделали голевой перевес крупным. Пепе на правом краю эффектно обыграл оппонента, после чего покатил на границу вратарской, а там Нкетиа пробил пяткой — 4:1.



"Сандерленд" утратил всякую надежду и перестал сопротивляться. Хозяева продолжали создавать моменты, но ими упорно не пользовались.



Точку в матче в компенсированное время поставил вышедший на замену Чарли Патино, для которого это был дебют на профессиональном уровне. 18-летний англичанин пробил в касание из центра штрафной после передачи с правого края от Пепе — 5:1.



"Сандерленд" продемонстрировал желание, однако одного желания оказалось мало. Преимущество "Арсенала" в классе оказалось бесспорно.



"Арсенал" — "Сандерленд" — 5:1 (2:1)



Голы: Нкетиа 17, 49, Пепе 27, 58, Патино 90 — Бродхед 31.



"Арсенал": Лено, Соареш, Уайт (Габриэль 73), Холдинг, Тавареш, Эльнени, Эдегор (Мартинелли 73), Смит-Роу (Патино 80), Пепе, Нкетиа, Балоган (Джака 56).