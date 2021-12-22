"Реал" интересуется Джо Гомесом

Джо Гомес "Реал" проявляет интерес к защитнику "Ливерпуля" Джо Гомесу с прицелом на следующее лето.

Из-за проблем со здоровьем и высокой конкуренции Гомес сыграл только 14 минут за "красных" в этом сезоне Премьер-Лиги.

Ранее в декабре Джо связывали с переходом в "Астон Виллу" Стивена Джеррарда в зимнее окно, однако Daily Mail утверждает, что такой вариант исключен.

Если у Гомеса не прибавится игровой практики во второй половине сезона, то это может подтолкнуть Джо к смене клуба, и "Реал" внимательно следит за ситуацией вокруг 24-летнего англичанина.

Достоверно известно, что "Реал" охотится за звездными нападающими Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом, однако укрепление центра обороны тоже имеет высокий приоритет для Королевского клуба.

Помимо Гомеса, в шорт-листе "Реала" также значатся Антонио Рюдигер из "Челси", Жюль Кунде из "Севильи", Пау Торрес из "Вильярреала" и Маттейс Де Лигт из "Ювентуса".


Метки Гомес, Ливерпуль, Реал, слухи

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2021 00:05

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Последние комментарии:




  1. shadow-- 22.12.2021 00:28 # shadow--
    Серьёзно? Ну за 50 лямов только в путь

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  2. gerrard08 22.12.2021 00:11 # gerrard08
    Лол, это худший наш защ)

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  3. jirrort 22.12.2021 00:07 # jirrort
    Кто это?

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