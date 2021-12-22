"Реал" интересуется Джо Гомесом

"Реал" проявляет интерес к защитнику "Ливерпуля" Джо Гомесу с прицелом на следующее лето.

Из-за проблем со здоровьем и высокой конкуренции Гомес сыграл только 14 минут за "красных" в этом сезоне Премьер-Лиги.



Ранее в декабре Джо связывали с переходом в "Астон Виллу" Стивена Джеррарда в зимнее окно, однако Daily Mail утверждает, что такой вариант исключен.



Если у Гомеса не прибавится игровой практики во второй половине сезона, то это может подтолкнуть Джо к смене клуба, и "Реал" внимательно следит за ситуацией вокруг 24-летнего англичанина.



Достоверно известно, что "Реал" охотится за звездными нападающими Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом, однако укрепление центра обороны тоже имеет высокий приоритет для Королевского клуба.



Помимо Гомеса, в шорт-листе "Реала" также значатся Антонио Рюдигер из "Челси", Жюль Кунде из "Севильи", Пау Торрес из "Вильярреала" и Маттейс Де Лигт из "Ювентуса".