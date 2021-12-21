Тест Жоржиньо на COVID-19 оказался ложноположительным

Полузащитник "Челси" Жоржиньо смог прервать самоизоляцию после того, как его тест на коронавирус оказался ложноположительным.

Напомним, Жоржиньо пропустил безголевую ничью против "Вулверхэмптона" в минувшее воскресенье, потому что его экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат.



Жоржиньо стал одной из семи потерь "Челси" по причине коронавируса, и "синие" даже просили отложить матч на "Молинью", однако Премьер-Лига отказалась это сделать.



К счастью для наставника "Челси" Томаса Тухеля, контрольный ПЦР-тест показал, что его ключевой игрок не инфицирован. Жоржиньо уже возобновил тренировки и готов сыграть против "Брентфорда" в Кубке Лиги в среду.



"Никто не вернулся, за исключением Жоржиньо. Его тест оказался ложноположительным — он получил отрицательный результат и вернулся к тренировкам", — цитирует Тухеля Daily Mail.