Тест Жоржиньо на COVID-19 оказался ложноположительным

Жоржиньо Полузащитник "Челси" Жоржиньо смог прервать самоизоляцию после того, как его тест на коронавирус оказался ложноположительным.

Напомним, Жоржиньо пропустил безголевую ничью против "Вулверхэмптона" в минувшее воскресенье, потому что его экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат.

Жоржиньо стал одной из семи потерь "Челси" по причине коронавируса, и "синие" даже просили отложить матч на "Молинью", однако Премьер-Лига отказалась это сделать.

К счастью для наставника "Челси" Томаса Тухеля, контрольный ПЦР-тест показал, что его ключевой игрок не инфицирован. Жоржиньо уже возобновил тренировки и готов сыграть против "Брентфорда" в Кубке Лиги в среду.

"Никто не вернулся, за исключением Жоржиньо. Его тест оказался ложноположительным — он получил отрицательный результат и вернулся к тренировкам", — цитирует Тухеля Daily Mail.


Метки Жоржиньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2021 23:00

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  1. mancunia-planet 21.12.2021 23:24 # mancunia-planet
    Блядь, хуй знает как это назвать и когда это закончится. Мир ебнулся совсем. И долго выходить из этого состояния придётся.

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  2. ian 21.12.2021 23:11 # ian
    думали на вранье откосить с тура и получить отдых, гении

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