"Бенфика" хочет арендовать Фила Джонса
Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс стал трансферной целью для "Бенфики" на январь.
Джонс не играет за "Юнайтед" уже почти два года — с матча Кубка Англии против "Транмира" в январе 2020.
За это время Фил перенес несколько травм, несколько рецидивов, а недавно заразился коронавирусом, вновь отложив свое возвращение на футбольное поле.
29-летний англичанин отчаянно нуждается в игровых минутах, но конкурировать с Харри Магуайром, Рафаэлем Вараном, Виктором Линделефом и Эриком Байи он пока не в состоянии.
Зато обеспечить Джонса игровой практикой готова "Бенфика", которая занимает третье место в португальском чемпионате и ищет доступного для аренды защитника на вторую половину сезона, сообщает Daily Mail.
В идеале "Юнайтед" предпочел бы избавиться от Джонса насовсем, однако высокая зарплата Фила и 23 месяца вне футбола делают его постоянный трансфер в январе почти невозможным.
21.12.2021 22:00
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Он хоть кому нибудь нужен вообще реально? Заберите его уже.
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