"Бенфика" хочет арендовать Фила Джонса

Фил Джонс Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс стал трансферной целью для "Бенфики" на январь.

Джонс не играет за "Юнайтед" уже почти два года — с матча Кубка Англии против "Транмира" в январе 2020.

За это время Фил перенес несколько травм, несколько рецидивов, а недавно заразился коронавирусом, вновь отложив свое возвращение на футбольное поле.

29-летний англичанин отчаянно нуждается в игровых минутах, но конкурировать с Харри Магуайром, Рафаэлем Вараном, Виктором Линделефом и Эриком Байи он пока не в состоянии.

Зато обеспечить Джонса игровой практикой готова "Бенфика", которая занимает третье место в португальском чемпионате и ищет доступного для аренды защитника на вторую половину сезона, сообщает Daily Mail.

В идеале "Юнайтед" предпочел бы избавиться от Джонса насовсем, однако высокая зарплата Фила и 23 месяца вне футбола делают его постоянный трансфер в январе почти невозможным.


Метки Бенфика, Джонс, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2021 22:00

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  1. mancunia-planet 21.12.2021 22:10 # mancunia-planet
    Он хоть кому нибудь нужен вообще реально? Заберите его уже.

    (ответить)

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