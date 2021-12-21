"Бенфика" хочет арендовать Фила Джонса

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс стал трансферной целью для "Бенфики" на январь.

Джонс не играет за "Юнайтед" уже почти два года — с матча Кубка Англии против "Транмира" в январе 2020.



За это время Фил перенес несколько травм, несколько рецидивов, а недавно заразился коронавирусом, вновь отложив свое возвращение на футбольное поле.



29-летний англичанин отчаянно нуждается в игровых минутах, но конкурировать с Харри Магуайром, Рафаэлем Вараном, Виктором Линделефом и Эриком Байи он пока не в состоянии.



Зато обеспечить Джонса игровой практикой готова "Бенфика", которая занимает третье место в португальском чемпионате и ищет доступного для аренды защитника на вторую половину сезона, сообщает Daily Mail.



В идеале "Юнайтед" предпочел бы избавиться от Джонса насовсем, однако высокая зарплата Фила и 23 месяца вне футбола делают его постоянный трансфер в январе почти невозможным.