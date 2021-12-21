"Тоттенхэм" готов судиться с УЕФА из-за Лиги Конференций

"Тоттенхэм" собирается подать в суд на УЕФА из-за своего выбывания из Лиги Конференций.

Бесславная кампания "шпор" в дебютном розыгрыше третьего по рангу европейского турнира завершилась после того, как лондондцам не удалось провести заключительный матч группового этапа против "Ренна".



Изначально этот матч был отложен из-за вспышки коронавируса в "Тоттенхэме", а затем отменен вовсе, поскольку УЕФА не смог найти окно для его проведения до конца декабря.



УЕФА присудил "Тоттенхэму" техническое поражение 3:0, в результате чего "шпоры" заняли третье место в квартете и не смогли выйти в плей-офф. С таким раскладом в Северном Лондоне мириться отказываются и теперь консультируются с юристами.



"Нам нет выгоды от выбывания из турнира, и это невероятное решение. Это несправедливое решение. Мы не виноваты. Мы не смогли сыграть, потому что много игроков заразились ковидом, и власти решили остановить наши тренировки, закрыть наш тренировочный комплекс".



"Я очень расстроен УЕФА, потому что каждый должен знать, в чем проблема. Возможно, кто-нибудь этого не понимает. Думаю, здесь может быть некоторый личный интерес".



"Будет ли обращение в суд нашим следующим шагом? Да. Мы уверены, что они примут разумное решение. Не решение в нашу пользу, а разумное решение", — цитирует главного тренера "шпор" Антонио Конте The Guardian.