"Тоттенхэм" готов судиться с УЕФА из-за Лиги Конференций

Антонио Конте "Тоттенхэм" собирается подать в суд на УЕФА из-за своего выбывания из Лиги Конференций.

Бесславная кампания "шпор" в дебютном розыгрыше третьего по рангу европейского турнира завершилась после того, как лондондцам не удалось провести заключительный матч группового этапа против "Ренна".

Изначально этот матч был отложен из-за вспышки коронавируса в "Тоттенхэме", а затем отменен вовсе, поскольку УЕФА не смог найти окно для его проведения до конца декабря.

УЕФА присудил "Тоттенхэму" техническое поражение 3:0, в результате чего "шпоры" заняли третье место в квартете и не смогли выйти в плей-офф. С таким раскладом в Северном Лондоне мириться отказываются и теперь консультируются с юристами.

"Нам нет выгоды от выбывания из турнира, и это невероятное решение. Это несправедливое решение. Мы не виноваты. Мы не смогли сыграть, потому что много игроков заразились ковидом, и власти решили остановить наши тренировки, закрыть наш тренировочный комплекс".

"Я очень расстроен УЕФА, потому что каждый должен знать, в чем проблема. Возможно, кто-нибудь этого не понимает. Думаю, здесь может быть некоторый личный интерес".

"Будет ли обращение в суд нашим следующим шагом? Да. Мы уверены, что они примут разумное решение. Не решение в нашу пользу, а разумное решение", — цитирует главного тренера "шпор" Антонио Конте The Guardian.


Метки Лига Конференций, Тоттенхэм, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 21.12.2021 21:45 # mancunia-planet
    С одной стороны нахер надо силы тратить непонятно на что. С другой стороны в нынешних условиях присудить тех поражение - это просто работа зуефа на отъебись. Пусть судятся.

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  2. dentinho 21.12.2021 21:41 # dentinho
    Если честно, то отложенная игра была бы справедливее. Такой случай, как здесь с ковидом со шпорами у американских юристов называется Acts of God, т.е. форс-мажор)

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  3. bes-ter 21.12.2021 21:12 # bes-ter
    Ну если по правде, то не очень с ними поступили

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  4. mixmaster 21.12.2021 21:12 # mixmaster
    О, ещё суды не проигрывали, посмотрим)

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  5. ganinilyha 21.12.2021 21:02 # ganinilyha
    Да успокойся ты и благодари судьбу, что вылетели из этого недотурнира

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