Мойес рассказал о подтвержденных судейских ошибках в матчах "Вест Хэма"
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, что двух последних матчах его команды арбитры совершили по грубой ошибке, которые судейский корпус признал.
12 декабря "Вест Хэм" сыграл без голов с "Бернли", а рефери и система VAR проигнорировали явный фол на защитнике "молотобойцев" Крейге Доусоне в штрафной.
Спустя всего три дня "Вест Хэм" уступил "Арсеналу" 2:0, и в середине второго тайма, когда счет был еще 1:0, защитник "молотобойцев" Владимир Цоуфал получил вторую желтую карточку. Это решение тоже было ошибочным.
"Думаю, в этом году было лучшее судейство — до пары последних матчей".
"На поступило разъяснение от судейского корпуса о том, что удаление было ошибочным и что мы должны были получить пенальти против "Бернли".
"Мне очень тяжело с этим смириться, потому что каждую ситуацию видят две пары глаз и все равно ошибаются. Я сам был игроком, а теперь тренирую, и мне кажется, что я справился бы лучше, если бы сидел перед телевизором и мог посмотреть повторы с четырех-пяти ракурсов".
"А если бы я не был уверен, я бы попытался выработать совместное решение с рефери в поле, нежели сваливать все на одного человека", — цитирует Мойеса Evening Standard.
21.12.2021 20:00
Просмотров: 412
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: