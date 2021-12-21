Рангник провел переговоры с отцом Холанда

Эрлинг Холанд Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник инициировал переговоры о приобретении нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

У хотя "Юнайтед" исторически не ладит с Мино Райолой, агентом Холанда, "красные дьяволы" нашли способ подобраться у норвежскому бомбардиру.

Как стало известно Manchester Evening News, недавно Рангник провел разговор с отцом игрока Альфом-Инге Холандом, с которым они состоят в хороших отношениях со времени, когда Ральф трудился спортивным директором концерна Red Bull — в Дортмунд Эрлинг прибыл как раз из австрийского "Ред Булл".

"Юнайтед" прекрасно осведомлен, что следующим летом Холанд будет доступен по фиксированной цене в 64 миллиона фунтов, и, несмотря на серьезную конкуренцию со стороны других грандов, пытается предпринимать шаги, чтобы заманить Эрлинга на "Олд Траффорд".


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Рангник, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1183

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Последние комментарии:




  1. yxaxaxaxaxa 21.12.2021 20:22 # yxaxaxaxaxa
    у Сити вакантно место под топ нападающего, у МЮ шансов нет, особенно без ЛЧ

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  2. ian 21.12.2021 20:18 # ian
    С Бруну убийственная связка получится, раком поставят голубых соседей

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  3. arhangel777 21.12.2021 19:59 # arhangel777
    С таким агентом его и врагу не пожелаешь!

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  4. jirrort 21.12.2021 19:54 # jirrort
    Зачем Холланду в лигу конференций???

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  5. mancunia-planet 21.12.2021 19:50 # mancunia-planet
    Нахуй этого урода, будут проблемы с его вонючим агентом!

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  6. bes-ter 21.12.2021 19:08 # bes-ter
    Вроде же с линией нападения у МЮ все впорядке?(

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