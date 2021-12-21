Рангник провел переговоры с отцом Холанда
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник инициировал переговоры о приобретении нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
У хотя "Юнайтед" исторически не ладит с Мино Райолой, агентом Холанда, "красные дьяволы" нашли способ подобраться у норвежскому бомбардиру.
Как стало известно Manchester Evening News, недавно Рангник провел разговор с отцом игрока Альфом-Инге Холандом, с которым они состоят в хороших отношениях со времени, когда Ральф трудился спортивным директором концерна Red Bull — в Дортмунд Эрлинг прибыл как раз из австрийского "Ред Булл".
"Юнайтед" прекрасно осведомлен, что следующим летом Холанд будет доступен по фиксированной цене в 64 миллиона фунтов, и, несмотря на серьезную конкуренцию со стороны других грандов, пытается предпринимать шаги, чтобы заманить Эрлинга на "Олд Траффорд".
21.12.2021 19:00
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у Сити вакантно место под топ нападающего, у МЮ шансов нет, особенно без ЛЧ
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С Бруну убийственная связка получится, раком поставят голубых соседей
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С таким агентом его и врагу не пожелаешь!
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Зачем Холланду в лигу конференций???
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Нахуй этого урода, будут проблемы с его вонючим агентом!
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Вроде же с линией нападения у МЮ все впорядке?(
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