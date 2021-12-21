Рангник провел переговоры с отцом Холанда

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник инициировал переговоры о приобретении нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

У хотя "Юнайтед" исторически не ладит с Мино Райолой, агентом Холанда, "красные дьяволы" нашли способ подобраться у норвежскому бомбардиру.



Как стало известно Manchester Evening News, недавно Рангник провел разговор с отцом игрока Альфом-Инге Холандом, с которым они состоят в хороших отношениях со времени, когда Ральф трудился спортивным директором концерна Red Bull — в Дортмунд Эрлинг прибыл как раз из австрийского "Ред Булл".



"Юнайтед" прекрасно осведомлен, что следующим летом Холанд будет доступен по фиксированной цене в 64 миллиона фунтов, и, несмотря на серьезную конкуренцию со стороны других грандов, пытается предпринимать шаги, чтобы заманить Эрлинга на "Олд Траффорд".