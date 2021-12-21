Антони Мартиаль предпочитает "Севилью"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль предпочитает перейти в "Севилью" в следующем месяце.
Ранее в декабре агент 26-летнего француза Филипп Ламболи объявил, что его клиент собирается уйти из "Юнайтед" в январе, потому что хочет играть.
Как сообщает Sky Sports, желание арендовать Мартиаля на вторую половину сезона выразили "Барселона", "Ювентус" и "Севилья", и из этих трех вариантов Антони предпочитает последний.
Экс-нападающий "Монако" считает, что в "Севилье", занимающей второе место в Ла Лиге, у него будут наивысшие шансы получать регулярную игровую практику.
В ближайшие дни Мартиаль проведет встречу с наставником "Юнайтед" Ральфом Рангником, и тогда судьба Антони должна проясниться.
21.12.2021 18:00
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26 лет и ничего. Поэтому лучше давай дасвиданья.
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