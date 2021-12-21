Антони Мартиаль предпочитает "Севилью"

Антони Мартиаль Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль предпочитает перейти в "Севилью" в следующем месяце.

Ранее в декабре агент 26-летнего француза Филипп Ламболи объявил, что его клиент собирается уйти из "Юнайтед" в январе, потому что хочет играть.

Как сообщает Sky Sports, желание арендовать Мартиаля на вторую половину сезона выразили "Барселона", "Ювентус" и "Севилья", и из этих трех вариантов Антони предпочитает последний.

Экс-нападающий "Монако" считает, что в "Севилье", занимающей второе место в Ла Лиге, у него будут наивысшие шансы получать регулярную игровую практику.

В ближайшие дни Мартиаль проведет встречу с наставником "Юнайтед" Ральфом Рангником, и тогда судьба Антони должна проясниться.


Метки Манчестер Юнайтед, Мартиаль, Севилья

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2021 18:00

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