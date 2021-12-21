Антони Мартиаль предпочитает "Севилью"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль предпочитает перейти в "Севилью" в следующем месяце.

Ранее в декабре агент 26-летнего француза Филипп Ламболи объявил, что его клиент собирается уйти из "Юнайтед" в январе, потому что хочет играть.



Как сообщает Sky Sports, желание арендовать Мартиаля на вторую половину сезона выразили "Барселона", "Ювентус" и "Севилья", и из этих трех вариантов Антони предпочитает последний.



Экс-нападающий "Монако" считает, что в "Севилье", занимающей второе место в Ла Лиге, у него будут наивысшие шансы получать регулярную игровую практику.



В ближайшие дни Мартиаль проведет встречу с наставником "Юнайтед" Ральфом Рангником, и тогда судьба Антони должна проясниться.