Игроки "Юнайтед" возобновили тренировки

Игроки первой команды "Манчестер Юнайтед" возобновили тренировки после вспышки коронавируса.

Напомним, из-за двузначного количества заразившихся COVID-19 среди игроков и сотрудников клуба "Юнайтед" был вынужден отложить матчи Премьер-Лиги против "Брентфорда" и "Брайтона".



Кроме того, в прошлый вторник "красные дьяволы" закрыли свою базу в Каррингтоне. Тренировочный комплекс распахнул свои двери в среду и четверг, но после отмены матча с "Брайтоном" оставался закрытым.



И вот сегодня игроки "Юнайтед" вернулись к полноценным тренировкам. Команда Ральфа Рангника приступила к подготовке к назначенному на следующий понедельник матчу против "Ньюкасла".



Среди тех, кто прибыл на тренировку и не находится на самоизоляции, были замечены Маркус Рэшфорд, Харри Магуайр, Рафаэль Варан, Скотт Мактоминей, Фред, Мейсон Гринвуд, Джесси Лингард и Хуан Мата.



При этом Гринвуд, Шоу и Лингард покинули Каррингтон спустя 10 минут после прибытия, а Криштиану Роналду, Донни Ван де Бек, Поль Погба, Диогу Далот, Джейдон Санчо, Фил Джонс, Том Хитон и Дин Хендерсон не явились вовсе, сообщает Manchester Evening News.