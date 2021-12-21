FA не накажет Клоппа за атаку на Тирни
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не будет подвергнут каким-либо санкциям за свою атаку на рефери Пола Тирни после матча против "Тоттенхэма".
Еще в первом тайме воскресного матча Премьер-Лиги Клопп получил от Тирни желтую карточку за буйное поведение у бровки, попытавшись выяснить отношения с Полом в подтрибунном тоннеле в перерыве.
В послематчевом Юрген пожаловался, что Тирни должен был удалить нападающего "шпор" Харри Кейна и присудить "красным" пенальти за фол на Диогу Жоте в штрафной.
Кроме того, после финального свистка Клопп вступил в открытую конфронтацию с Тирни прямо на поле.
"У меня нет проблем с рефери — только с тобой", — высказал свои претензии Клопп арбитру.
Как стало известно Sky Sports, FA внимательно изучила поведение и комментарии Клопп, решив не предпринимать никаких действий.
21.12.2021 16:00
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Последние комментарии:
Отскочил этот тирни.
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Косвенное подтверждение правоты Клоппа.
Юрген человек эмоциональный, но он ведёт себя так крайне редко. Согласен, он вёл себя слишком, но когда судья допускает такие ошибки, то какой реакции вы ждёте от человека?
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какую атаку? топ просто прямо указал этому невежде на его низкий уровень. для этого тирни это должно стать толчком к росту, если он действительно хочет судить в апл.
такое чувство, что многие арбитры учатся работать именно на играх ливерпуля, каждый год такие явные ошибки против красных, что скандалы тянутся неделями. ждем от тирни извинений, как это сделал оливер год назад, вот это был мужской поступок
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Кто бы сомневался...
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Конечно ибо знают что Клопп все по делу сказал
Чистая КК Кейну и пенка на Жоте.
Ещё бы они доебались лохи ебаные
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