FA не накажет Клоппа за атаку на Тирни

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не будет подвергнут каким-либо санкциям за свою атаку на рефери Пола Тирни после матча против "Тоттенхэма".

Еще в первом тайме воскресного матча Премьер-Лиги Клопп получил от Тирни желтую карточку за буйное поведение у бровки, попытавшись выяснить отношения с Полом в подтрибунном тоннеле в перерыве.



В послематчевом Юрген пожаловался, что Тирни должен был удалить нападающего "шпор" Харри Кейна и присудить "красным" пенальти за фол на Диогу Жоте в штрафной.



Кроме того, после финального свистка Клопп вступил в открытую конфронтацию с Тирни прямо на поле.



"У меня нет проблем с рефери — только с тобой", — высказал свои претензии Клопп арбитру.



Как стало известно Sky Sports, FA внимательно изучила поведение и комментарии Клопп, решив не предпринимать никаких действий.