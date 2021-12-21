FA не накажет Клоппа за атаку на Тирни

Пол Тирни и Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не будет подвергнут каким-либо санкциям за свою атаку на рефери Пола Тирни после матча против "Тоттенхэма".

Еще в первом тайме воскресного матча Премьер-Лиги Клопп получил от Тирни желтую карточку за буйное поведение у бровки, попытавшись выяснить отношения с Полом в подтрибунном тоннеле в перерыве.

В послематчевом Юрген пожаловался, что Тирни должен был удалить нападающего "шпор" Харри Кейна и присудить "красным" пенальти за фол на Диогу Жоте в штрафной.

Кроме того, после финального свистка Клопп вступил в открытую конфронтацию с Тирни прямо на поле.

"У меня нет проблем с рефери — только с тобой", — высказал свои претензии Клопп арбитру.

Как стало известно Sky Sports, FA внимательно изучила поведение и комментарии Клопп, решив не предпринимать никаких действий.


Метки FA, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери, Тирни, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 691

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 21.12.2021 16:20 # gerrard08
    Отскочил этот тирни.

    (ответить)

  2. liverpool888 21.12.2021 16:18 # liverpool888
    Косвенное подтверждение правоты Клоппа.
    Юрген человек эмоциональный, но он ведёт себя так крайне редко. Согласен, он вёл себя слишком, но когда судья допускает такие ошибки, то какой реакции вы ждёте от человека?

    (ответить)

  3. liverfun 21.12.2021 16:10 # liverfun
    какую атаку? топ просто прямо указал этому невежде на его низкий уровень. для этого тирни это должно стать толчком к росту, если он действительно хочет судить в апл.
    такое чувство, что многие арбитры учатся работать именно на играх ливерпуля, каждый год такие явные ошибки против красных, что скандалы тянутся неделями. ждем от тирни извинений, как это сделал оливер год назад, вот это был мужской поступок

    (ответить)

  4. suddenly 21.12.2021 16:08 # suddenly
    Кто бы сомневался...

    (ответить)

  5. felix-the-cat 21.12.2021 16:05 # felix-the-cat
    Конечно ибо знают что Клопп все по делу сказал

    Чистая КК Кейну и пенка на Жоте.

    Ещё бы они доебались лохи ебаные

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: