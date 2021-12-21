Переигровки в 3-м и 4-м раундах Кубка Англии отменены

Кубок Англии FA объявила, что в 3-м и 4-м раундах этого розыгрыша Кубка Англии не будет переигровок, что должно облегчить жизнь клубам Премьер-Лиги.

Как раз с 3-го раунда в борьбу за старейший футбольный трофей вступают представители высшего дивизиона.

Ранее в случае ничейного результата командам предстояло бы встретиться еще раз. На сей раз победитель будет определяться в один матч — с помощью экстра-таймов и серии пенальти, если потребуется.

Это решение должно помочь клубам, чьи матчи в чемпионате оказались отложены из-за коронавируса. Однако Ассоциация уточняет, что с сезона 2022/23 переигровки в 3-м и 4-м раундах вернутся.

Добавим, жеребьевка 3-го раунда уже проведена, матчи будут сыграны 7-10 января.


Метки FA, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. recyjoed 21.12.2021 15:21 # recyjoed
    Давно пора. Календарь и так заполнен до отказа. Еще эти отмены игр и тд...

    Не у всех есть 40 игроков

    (ответить)

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