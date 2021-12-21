Переигровки в 3-м и 4-м раундах Кубка Англии отменены

FA объявила, что в 3-м и 4-м раундах этого розыгрыша Кубка Англии не будет переигровок, что должно облегчить жизнь клубам Премьер-Лиги.

Как раз с 3-го раунда в борьбу за старейший футбольный трофей вступают представители высшего дивизиона.



Ранее в случае ничейного результата командам предстояло бы встретиться еще раз. На сей раз победитель будет определяться в один матч — с помощью экстра-таймов и серии пенальти, если потребуется.



Это решение должно помочь клубам, чьи матчи в чемпионате оказались отложены из-за коронавируса. Однако Ассоциация уточняет, что с сезона 2022/23 переигровки в 3-м и 4-м раундах вернутся.



Добавим, жеребьевка 3-го раунда уже проведена, матчи будут сыграны 7-10 января.