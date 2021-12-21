Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" близок к покупке Бубакара Камара. "Барселона" договорилась с Ферраном Торресом. "Вест Хэм" нашел нападающего в Казани. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Реал" открыт к предложениям насчет экс-плеймейкера "Челси" Эдена Азара. (Sport)



"Манчестер Юнайтед" близок к приобретению полузащитника "Марселя" Бубакара Камара. (FourFourTwo)



21-летний нападающий "Ривер Плейт" Хулиан Альварес может заменить Эдинсона Кавани в "Юнайтед". (Ole)



"Барселона" согласовала условия личного контракта с вингером Ферраном Торресом, но пока не договорилась с "Манчестер Сити". (Fabrizio Romano)



"Ливерпуль" опережает "Реал" в борьбе за левого защитника "Вулверхэмптона" Райана Аит-Нури. (El Nacional)



"Тоттенхэм" возобновил интерес к защитнику "Севильи" Жюлю Кунде, который минувшим летом отверг "шпор". (Marca)



"Ювентус" может предложить "Эвертону" своего полузащитника Артура в обмен на Люку Диня. (Sport Mediaset)



Артур и его одноклубник Деян Кулусевски интересны "Арсеналу". (Marca)



"Ньюкасл" обдумывает покупку нападающего "Лиона" Муссы Дембеле. (Daily Mail)



Плеймейкер "Лиона" Лукас Пакета отклонил выгодное предложение "Ньюкасла". (Foot Mercato)



"Ньюкасл" и "Вест Хэм" следят за ситуацией вокруг полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли. (Eurosport.co.uk)



"Вест Хэм" сделал запрос насчет грузинского нападающего "Рубина" Хвичи Кварацхелии. (Football Insider)



"Астон Вилла" сделала предложение по защитнику "Ливерпуля" Джо Гомесу. (Calciomercato)



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Значительное количество игроков и тренеров хотят остановить сезон Премьер-Лиги — боссы клубов считают иначе. (Daily Mail)



Ричард Арнольд станет исполнительным директором "Юнайтед" после ухода из клуба Эда Вудворда. (Sky Sports)



Бывший защитник "Тоттенхэма" Стивен Колкер принял гражданство Сьерра-Леоне и теперь может выступить за сборную этой страны на Кубке Африки. (Daily Mail)



Легенда "Сити" Венсан Компани, ныне возглавляющий "Андерлехт", подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов "Брюгге". (Daily Mail)



Агент Мино Райола предложил реформу трансферной системы, призвав отменить выплату компенсаций клубам и договариваться только по условиям личных контрактов. (Daily Mail)



БДСМ-госпожа провела ночь с неназванным игроком "Сити" после победы "горожан" 7:0 над "Лидсом". Футболист подарил девушке футболку клуба и согласился на секс втроем. (Daily Star)