Мерсон сравнил Бьелсу с Венгером

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон признался, что своим упрямством главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса напоминает ему Арсена Венгера.

В двух последних матчах — против "Арсенала" и "Манчестер Сити" — "Лидс" пропустил 11 голов и смог ответить только одним.



В этих матчах "белые" испытывали огромные проблемы с составом, однако Бьелса оба раза решал сыграть в открытый футбол, что напомнило Мерсону о временах Венгера, у которого тоже никогда не было запасного плана.



"Я вспоминаю, как работал на матче "Манчестер Юнайтед" против "Арсенала" в 2011 году. "Арсенал" приехал на "Олд Траффорд" в ослабленном составе, и все мы в телестудии говорили, что Венгеру нужно изменить некоторые вещи и что он не может играть в привычной манере в отсутствие больших игроков".



"И что сделал Венгер? Он сыграл, как привык, а "Арсенал" потерпел поражение 8:2. Я никогда это не забуду. То же самое я наблюдаю сейчас с Бьелсой в "Лидсе".



"Они отправились к "Манчестер Сити" без основных игроков и сыграли точно так же, как обычно, и они опозорились. Тренер должен обладать другим планом на игру, к которому можно обратиться при необходимости".



"Лидс" абсолютно разорвали в отсутствие ряда ключевых игроков, но тренер должен попытаться это изменить. Он должен осознать, что с имеющимися сейчас игроками команда должна играть надежнее, обороняться большим числом и делать так, чтобы сопернику был сложно забить".



"Арсенал" принялся транжирить моменты на "Элланд Роуд", хотя не прошло и пяти минут с начала матча. Это все, что вам нужно знать", — сообщил Мерсон Sky Sports.