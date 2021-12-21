Гвардиола предупредил игроков "Сити" насчет поведения за пределами поля

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил своих звезд насчет поведения за пределами поля в праздничный период.

Одержав победу 7:0 над "Лидсом" на прошлой неделе, Гвардиола улетел в родную Барселону на проводы из футбола легенды "Сити" Серхио Агуэро.



Пользуясь отъездом своего тренера, Джек Грилиш, Фил Фоден и Джон Стоунс отправились в ночной клуб, чем сильно расстроили Гвардиолу.



В результате Грилиш и Фоден провели весь воскресный матч против "Ньюкасла" в запасе, а Стоунс вышел только на заключительные 20 минут. По словам Гвардиолы, такое поведение недопустимо в условиях пандемии коронавируса и плотного календаря.



"Это была не ротация. Я выбрал именно этих парней, а не других, потому что они заслуживали сыграть".



"В период Рождества я уделяю большое внимание поведению на поле и за его пределам. И когда они ведут себя недостойным образом за пределами поля, они не будут играть".



"Мы должны всегда сохранять концентрацию. Рождество и все происходящее вокруг могут отвлекать, но ты все равно должен быть сосредоточен", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.