Гвардиола предупредил игроков "Сити" насчет поведения за пределами поля

Фил Фоден и Джек Грилиш Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил своих звезд насчет поведения за пределами поля в праздничный период.

Одержав победу 7:0 над "Лидсом" на прошлой неделе, Гвардиола улетел в родную Барселону на проводы из футбола легенды "Сити" Серхио Агуэро.

Пользуясь отъездом своего тренера, Джек Грилиш, Фил Фоден и Джон Стоунс отправились в ночной клуб, чем сильно расстроили Гвардиолу.

В результате Грилиш и Фоден провели весь воскресный матч против "Ньюкасла" в запасе, а Стоунс вышел только на заключительные 20 минут. По словам Гвардиолы, такое поведение недопустимо в условиях пандемии коронавируса и плотного календаря.

"Это была не ротация. Я выбрал именно этих парней, а не других, потому что они заслуживали сыграть".

"В период Рождества я уделяю большое внимание поведению на поле и за его пределам. И когда они ведут себя недостойным образом за пределами поля, они не будут играть".

"Мы должны всегда сохранять концентрацию. Рождество и все происходящее вокруг могут отвлекать, но ты все равно должен быть сосредоточен", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2021 11:00

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