"Барселона" заинтересована в аренде Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг "Барселона" заинтересована в аренде нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга на вторую половину этого сезона.

Ранее в декабре Обамеянг угодил в опалу к наставнику "Арсенала" Микелю Артете, лишился капитанской повязки и был отстранен от тренировок первой команды.

Помилование Пьер-Эмерику пока не светит — 32-летний габонец не вернется в общую группу до своего возвращения с Кубка Африки.

Ситуация Обамеянга привлекла внимание "Барселоны", которая находится в поисках укрепления передней линии после того, как Серхио Агуэро был вынужден завершить игровую карьеру из-за проблем с сердцем.

По информации Daily Mail, "Барселона" может подписать сразу двух нападающих в январе. На радаре у каталонского клуба также находятся Ферран Торрес из "Манчестер Сити" и Эдинсон Кавани из "Манчестер Юнайтед".

Главная проблема, связанная с Обамеянгом, заключается в том, что на "Эмирейтс" Пьер-Эмерик получает около 350 тысяч фунтов в неделю, а для испытывающей колоссальные финансовые затруднения "Барселоны" это чересчур.


Метки Арсенал, Барселона, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2021 10:00

Количество просмотров Просмотров: 815

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mixmaster 21.12.2021 10:48 # mixmaster
    пишут, сам Кронке младший Обаму отстранил

    (ответить)

  2. hunter022 21.12.2021 10:08 # hunter022
    У президента Барсы зарплату срежут и смогут позволить себе Обаму.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: