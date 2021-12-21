"Барселона" заинтересована в аренде Обамеянга

"Барселона" заинтересована в аренде нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга на вторую половину этого сезона.

Ранее в декабре Обамеянг угодил в опалу к наставнику "Арсенала" Микелю Артете, лишился капитанской повязки и был отстранен от тренировок первой команды.



Помилование Пьер-Эмерику пока не светит — 32-летний габонец не вернется в общую группу до своего возвращения с Кубка Африки.



Ситуация Обамеянга привлекла внимание "Барселоны", которая находится в поисках укрепления передней линии после того, как Серхио Агуэро был вынужден завершить игровую карьеру из-за проблем с сердцем.



По информации Daily Mail, "Барселона" может подписать сразу двух нападающих в январе. На радаре у каталонского клуба также находятся Ферран Торрес из "Манчестер Сити" и Эдинсон Кавани из "Манчестер Юнайтед".



Главная проблема, связанная с Обамеянгом, заключается в том, что на "Эмирейтс" Пьер-Эмерик получает около 350 тысяч фунтов в неделю, а для испытывающей колоссальные финансовые затруднения "Барселоны" это чересчур.