"Барселона" заинтересована в аренде Обамеянга
"Барселона" заинтересована в аренде нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга на вторую половину этого сезона.
Ранее в декабре Обамеянг угодил в опалу к наставнику "Арсенала" Микелю Артете, лишился капитанской повязки и был отстранен от тренировок первой команды.
Помилование Пьер-Эмерику пока не светит — 32-летний габонец не вернется в общую группу до своего возвращения с Кубка Африки.
Ситуация Обамеянга привлекла внимание "Барселоны", которая находится в поисках укрепления передней линии после того, как Серхио Агуэро был вынужден завершить игровую карьеру из-за проблем с сердцем.
По информации Daily Mail, "Барселона" может подписать сразу двух нападающих в январе. На радаре у каталонского клуба также находятся Ферран Торрес из "Манчестер Сити" и Эдинсон Кавани из "Манчестер Юнайтед".
Главная проблема, связанная с Обамеянгом, заключается в том, что на "Эмирейтс" Пьер-Эмерик получает около 350 тысяч фунтов в неделю, а для испытывающей колоссальные финансовые затруднения "Барселоны" это чересчур.
21.12.2021 10:00
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пишут, сам Кронке младший Обаму отстранил
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У президента Барсы зарплату срежут и смогут позволить себе Обаму.
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