"Юнайтед" планирует купить опорника в январе
"Манчестер Юнайтед" готов потратиться на приобретение опорного полузащитника в январе.
По информации Manchester Evening News, еще минувшим летом "красные дьяволы" решили, что укрепление центра поля будет их приоритетом на 2022 год.
И несмотря на то, что Ральф Рангник является временным наставником, клуб с "Олд Траффорд" готов его поддержать в зимнее трансферное окно.
Рангник предпочитает играть с двумя шестыми номерами, но в данный момент у него практически нет альтернативы Скотту Мактоминею и Фреду. Поль Погба травмирован и сидит на чемоданах, а Неманье Матичу уже 33 года.
Очевидной целью "Юнайтед" выглядит опорник "РБ Лейпциг" Амаду Айдара, которого Рангник знает по работе спортивным директором Red Bull и который может быть выкуплен за фиксированную сумму, что прописана в контракте.
Однако проблема в том, что в следующем месяце Айдара будет выступать за сборную Мали на Кубке Африки, и это заставляет "дьяволов" искать альтернативные варианты.
21.12.2021 09:00
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