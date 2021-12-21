"Юнайтед" планирует купить опорника в январе

"Манчестер Юнайтед" готов потратиться на приобретение опорного полузащитника в январе.

По информации Manchester Evening News, еще минувшим летом "красные дьяволы" решили, что укрепление центра поля будет их приоритетом на 2022 год.



И несмотря на то, что Ральф Рангник является временным наставником, клуб с "Олд Траффорд" готов его поддержать в зимнее трансферное окно.



Рангник предпочитает играть с двумя шестыми номерами, но в данный момент у него практически нет альтернативы Скотту Мактоминею и Фреду. Поль Погба травмирован и сидит на чемоданах, а Неманье Матичу уже 33 года.



Очевидной целью "Юнайтед" выглядит опорник "РБ Лейпциг" Амаду Айдара, которого Рангник знает по работе спортивным директором Red Bull и который может быть выкуплен за фиксированную сумму, что прописана в контракте.



Однако проблема в том, что в следующем месяце Айдара будет выступать за сборную Мали на Кубке Африки, и это заставляет "дьяволов" искать альтернативные варианты.