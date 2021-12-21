Невилл: "Тоттенхэм" Конте вселит страх в конкурентов"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что своей игрой против "Ливерпуля" "Тоттенхэму" удалось "вселить страх" в других претендентов на попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

В минувшее воскресенье "Тоттенхэм" сыграл с "Ливерпулем" вничью 2:2, продемонстрировав отличный футбол, за исключением реализации моментов.



Невилл связывает улучшение игры "шпор" с персоной их главного тренера Антонио Конте и ожидает, что в остатке сезона лондонцы поведут борьбу за путевку в Лигу Чемпионов.



"Он отличный тренер, и вы можете видеть, какое влияние он оказал на эту группу игроков. По своему энергетическому уровню это не сравнится с тем, что было прежде. Стадион был наэлектризован, и они великолепно провели весь матч".



"Вы могли видеть его у бровки. Он был эмоционален, он страстно реагировал и отчаянно хотел победить".



"Он будет расстроен упущенными моментами, потому что он свое дело сделал и идеально настроил команду. Но в то же время он гордится тем, что обладает такой хорошей группой игроков. В предыдущие 12-18 месяцев мы начали сомневаться в этом".



"Нам казалось, что эта команда нуждается в омоложении и прошла свой пик еще при Маурисио Почеттино. Но здесь они показали такую игру, которая говорит нам, что они способны быть боеспособной командой и побороться за место в топ-4".



"Это слегка вселит страх в "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Вест Хэм", которые тоже стремятся в топ-4. Этот "Тоттенхэм" будет их реальным конкурентом в следующие четыре-пять месяцев", — сообщил Невилл Sky Sports.