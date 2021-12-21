Виллиан захотел уйти после трех месяцев в "Арсенале"

Вингер Виллиан признался, что захотел покинуть "Арсенал" спустя три месяца после своего перехода в клуб.

В августе 2020 Виллиан присоединился к "Арсеналу" в качестве свободного агента, заключив роскошный трехлетний контакт с зарплатой в 250 тысяч фунтов.



Спустя всего один год экс-игрок "Челси" согласился расторгнуть свой контракт без какой-либо компенсации, после чего ушел в "Коринтианс".



33-летний бразилец признается, что ему стало невыносимо на "Эмирейтс" почти сразу, поэтому большую часть своего единственного сезона в Северном Лондоне он не чувствовал себя счастливым.



"Я не был счастлив, и поэтому я не проявлял себя. Я не хочу углубляться в детали, но я не был счастлив".



"Я был счастлив, когда пришел туда. Поначалу я был мотивирован, я хотел достичь успеха с новым клубом, новыми партнерами по команде, новым проектом".



"Спустя три месяца я сказал своему агенту: "Пожалуйста, я хочу уйти".



"Я не хочу плохо говорить о клубе, потому что это большой клуб с большой историей, и прежде там выступали большие игроки. Но у нас не сложилось, и это был худшее время в моей карьере", — сообщил Виллиан ютуб-каналу Рио Фердинанда.