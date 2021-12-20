Премьер-Лига сообщила о 90 случаях заражения коронавирусом
Премьер-Лига отчиталась о взрывном росте заражений коронавирусом среди игроков и сотрудников клубов.
Неделю назад Премьер-Лига отчиталась о 42 положительных результатах из 3,805 взятых проб за предыдущие семь дней.
Спустя неделю этот рекорд был обновлен. Теперь игроки и сотрудники делают экспресс-тест ежедневно, а ПЦР-тест — дважды неделю. И на сей раз из 12,345 проб 90 дали положительный результат.
Как сообщает Sky Sports, 49 их 90 были получены по результатам тестирования с 13 по 16 декабря, остальные — с 17 по 19 декабря.
Несмотря на такую тенденцию, Премьер-Лига решила продолжать сезон. Вопрос о переносе матчей в каждом случае будет рассматриваться индивидуально. Клубам рекомендовано выходить на игру, если они могут набрать хотя 13 полевых футболистов и голкипера.
20.12.2021 23:00
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