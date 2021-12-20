16 процентов игроков Премьер-Лиги отказались от вакцинации

Вакцина от COVID-19 Премьер-Лига объявила, что 84 процента игроков вакцинировались от коронавируса.

В данный момент большинство клубов Премьер-Лиги пытаются погасить вспышки COVID-19 среди своих игроков и членов персонала.

Подтверждая решение своих клубов не останавливать сезон, в понедельник Премьер-Лига также раскрыла показатели по вакцинации среди футболистов.

84 процента игроков получили минимум один укол в плечо. Это означает, что только 16 процентов футболистов могут быть отнесены к так называемым антиваксерам, против которых яростно выступает главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Также сообщается, что полный курс вакцинации (два укола) прошли 77 процентов игроков. 92 процента футболистов и сотрудников клубов получили одну, две или три дозы вакцины.

Премьер-Лига также обещает раскрывать показатели по вакцинации в конце каждого месяца, начиная с января.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 20.12.2021 22:42 # liverfun
    что за бред? почему если человек не привит против ковид, то он антиваксер? это, как минимум, ложное утверждение. просто не все хотят ставить вакцину, не прошедшую положенных испытаний, которые, кстати, являются строго обязательными, но ввиду необычной ситуации в мире были максимально ослаблены. иначе у некоторых, например, не было бы побочек после прививок в виде смертей от отрыва тромбов. просто кто-то доверяет фармакологам и надеется, что все будет хорошо, а кто-то - нет.
    уверен, если бы доказательная база была собрана до массовой вакцинации, как это должно быть, то привились бы 99,9% жителей.
    ну и нельзя забывать про мощнейшее лобби этих фармацевтов, в частности пфайзера, который при появлении нового штамма просто советует ставить еще по одной дополнительной прививки. это отличный шанс заработать для них и они будут пользоваться текущей ситуацией по максимуму.
    не вижу смысла осуждать непривитых, тем более заставлять кого-то колоться.

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  2. gary47 20.12.2021 22:37 # gary47
    Ну вакцинируется 100% игроков и персонала - что изменится?

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  3. rentv 20.12.2021 22:33 # rentv
    Тупейшие создания на земле! Раскройте мне их имена!!!

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  4. ganinilyha 20.12.2021 22:02 # ganinilyha
    0% мёртвых так-то

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