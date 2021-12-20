16 процентов игроков Премьер-Лиги отказались от вакцинации

Премьер-Лига объявила, что 84 процента игроков вакцинировались от коронавируса.

В данный момент большинство клубов Премьер-Лиги пытаются погасить вспышки COVID-19 среди своих игроков и членов персонала.



Подтверждая решение своих клубов не останавливать сезон, в понедельник Премьер-Лига также раскрыла показатели по вакцинации среди футболистов.



84 процента игроков получили минимум один укол в плечо. Это означает, что только 16 процентов футболистов могут быть отнесены к так называемым антиваксерам, против которых яростно выступает главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.



Также сообщается, что полный курс вакцинации (два укола) прошли 77 процентов игроков. 92 процента футболистов и сотрудников клубов получили одну, две или три дозы вакцины.



Премьер-Лига также обещает раскрывать показатели по вакцинации в конце каждого месяца, начиная с января.