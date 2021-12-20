Ван-Биссака лишен водительских прав на полгода

Защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака был оштрафован на 31,500 фунтов и лишен водительских прав на полгода.

23 июня Ван-Биссака бы остановлен полицией в Манчестере, уже будучи лишенным водительских прав за два случая превышения скорости. Кроме того, автомобиль, на котором перемещался Аарон, не был застрахован.



Сегодня 24-летний футболист предстал перед Магистратским судом Лидса и ознакомился с вынесенным наказанием, сообщает BBC.



При вынесении наказания было учтено то, что Ван-Биссака полностью игнорировал все судебные письма за свои предыдущие нарушения. Сам Аарон объяснил это тем, что вся переписка, включая уведомление о лишении его прав за быструю езду, приходили на его старое место жительства.