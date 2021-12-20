"Ньюкасл" приблизился к обретению спортивного директора

Дэн Эшуорт "Ньюкасл" совершил прорыв в поисках подходящего кандидата на роль спортивного директора, инициировав переговоры с Дэном Эшуортом из "Брайтона".

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что "Ньюкасл" назначил временным консультантом по трансферам Ника Хаммонда, который поможет "сорокам" с усилением в январе.

Однако "сороки" не свернули поиски спортивного директора и сейчас, как сообщает Sky Sports, сосредоточили свое внимание на 50-летнем Эшуорте, который с 2019 года трудится техническим директором в "Брайтоне".

"Чайки" не хотят терять Эшуорта, но в то же время разрешили Дэну вступить в переговоры с "Ньюкаслом".

Эшуорт обладает отличной репутацией в английском футболе, заслужив ее еще своей работой на "Вест Бромвич" и FA.

Предполагается, что Эшуорт — не единственный кандидат "сорок", и Дэн все еще может остаться в "Брайтоне".


Метки Брайтон, Ньюкасл, Эшуорт

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 241



Поиск: