"Ньюкасл" приблизился к обретению спортивного директора

"Ньюкасл" совершил прорыв в поисках подходящего кандидата на роль спортивного директора, инициировав переговоры с Дэном Эшуортом из "Брайтона".

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что "Ньюкасл" назначил временным консультантом по трансферам Ника Хаммонда, который поможет "сорокам" с усилением в январе.



Однако "сороки" не свернули поиски спортивного директора и сейчас, как сообщает Sky Sports, сосредоточили свое внимание на 50-летнем Эшуорте, который с 2019 года трудится техническим директором в "Брайтоне".



"Чайки" не хотят терять Эшуорта, но в то же время разрешили Дэну вступить в переговоры с "Ньюкаслом".



Эшуорт обладает отличной репутацией в английском футболе, заслужив ее еще своей работой на "Вест Бромвич" и FA.



Предполагается, что Эшуорт — не единственный кандидат "сорок", и Дэн все еще может остаться в "Брайтоне".