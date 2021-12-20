"Лидс" оштрафован на 20 тысяч фунтов
"Лидс" был наказан штрафом в 20 тысяч фунтов за потерю контроля над своими игроками во время матча Премьер-Лиги против "Челси".
Напомним, на прошлой неделе FA выдвинула официальные обвинения в адрес "Лидса", чьи игроки устроили выяснение отношений с соперниками и рефери Крисом Каваной на поле "Стэмфорд Бридж".
Подопечные Марсело Бьелсы были возмущены назначением пенальти в их ворота в компенсированное время, продолжив спорить после финального свистка.
Как гласит официальное заявление Ассоциации, клуб с "Элланд Роуд" признал свою неправоту и понес стандартное наказание.
20.12.2021 19:00
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