"Лидс" оштрафован на 20 тысяч фунтов

"Лидс" был наказан штрафом в 20 тысяч фунтов за потерю контроля над своими игроками во время матча Премьер-Лиги против "Челси".

Напомним, на прошлой неделе FA выдвинула официальные обвинения в адрес "Лидса", чьи игроки устроили выяснение отношений с соперниками и рефери Крисом Каваной на поле "Стэмфорд Бридж".



Подопечные Марсело Бьелсы были возмущены назначением пенальти в их ворота в компенсированное время, продолжив спорить после финального свистка.



Как гласит официальное заявление Ассоциации, клуб с "Элланд Роуд" признал свою неправоту и понес стандартное наказание.