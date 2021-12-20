Лингард передумал уходить из МЮ в январе

Джесси Лингард Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард определился со своим ближайшим будущим, решив доиграть сезон на "Олд Траффорд".

Лингард еще не выходил в стартовом составе "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги. Кроме того, в прошлом месяце стало известно, что переговоры Джесси с "красными дьяволами" о новом контракте завершились провалом.

Учитывая обстоятельства и тот факт, что действующий контракт Лингарда истекает в конце сезона, уход Джесси в январе выглядел весьма вероятным. 29-летнего игрока сборной Англии сватали в "Вест Хэм" и "Ньюкасл".

Однако The Athletic утверждает, что с приходом Ральфа Рангника на тренерский мостик "Юнайтед" Лингард отбросил мысли о поспешном уходе из родного клуба.

Лингард надеется, что Рангник даст ему полноценный шанс, чтобы проявить себя и вернуться в стартовый состав.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2021 18:00

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