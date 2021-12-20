Рюдигер считает, что кадровые проблемы не оправдывают плохую игру "Челси"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер заявил, что кадровые проблемы не могут быть оправданием плохой игры его команды.

Накануне против "Вулверхэмптона" главный тренер "Челси" Томас Тухель смог набрать только четырех полевых игроков для скамейки, также назвав среди запасных двух голкиперов.



После безголевой ничьей на "Молинью" "синие" отстали от вершины Премьер-Лиги уже на шесть очков, однако Рюдигер настаивает, что вспышка коронавируса и травмы не являются достаточно уважительной причиной для такой неважной игры.



"Учитывая нашу турнирную ситуацию, очко ощущается как поражение. Обстоятельства не имеют значения — играть вничью все равно неприятно".



"Конечно, это непросто. Определенно нет. Однако у нас все равно боеспособная команда, и мы должны создавать больше голевых моментов, с чем у нас сейчас есть проблемы".



"Во втором тайме мы прибавили, проявили характер, но мы все равно не можем быть довольны этим очком, глядя в таблицу", — цитирует Рюдигера Evening Standard.