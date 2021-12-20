Рюдигер считает, что кадровые проблемы не оправдывают плохую игру "Челси"

Антонио Рюдигер Защитник "Челси" Антонио Рюдигер заявил, что кадровые проблемы не могут быть оправданием плохой игры его команды.

Накануне против "Вулверхэмптона" главный тренер "Челси" Томас Тухель смог набрать только четырех полевых игроков для скамейки, также назвав среди запасных двух голкиперов.

После безголевой ничьей на "Молинью" "синие" отстали от вершины Премьер-Лиги уже на шесть очков, однако Рюдигер настаивает, что вспышка коронавируса и травмы не являются достаточно уважительной причиной для такой неважной игры.

"Учитывая нашу турнирную ситуацию, очко ощущается как поражение. Обстоятельства не имеют значения — играть вничью все равно неприятно".

"Конечно, это непросто. Определенно нет. Однако у нас все равно боеспособная команда, и мы должны создавать больше голевых моментов, с чем у нас сейчас есть проблемы".

"Во втором тайме мы прибавили, проявили характер, но мы все равно не можем быть довольны этим очком, глядя в таблицу", — цитирует Рюдигера Evening Standard.


Метки Премьер-Лига, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. h22o 20.12.2021 17:37 # h22o
    заткнулся бы уже, да играл хорошо, а то Реал откажется и терпи этого тупорылого ещё пол сезона

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  2. vals1702 20.12.2021 17:31 # vals1702
    тебе то чего, Реал ждет

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  3. selta 20.12.2021 17:21 # selta
    Рассуждает здраво, да и лидерством и характером обладает, тащит часто, и борется хорошо, но одын куй , в моих глазах он не ближе даже чем Пауло Феррейра
    От него не бомбит конечно, как когда то, от Оби Микеля или жереми нжитапа
    Может из за его цвета кожи, хотя Дрогба я уважаю и всяких Эссьенов так же
    Скорее из-за того что он и Алонсо слили Фрэнки!

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  4. hunter022 20.12.2021 17:12 # hunter022
    Ясно решил свалить из этой помойки

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