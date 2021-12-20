"Ньюкасл" хочет купить Эдина Джеко

"Ньюкасл" задумывается о приобретении нападающего "Интера" Эдина Джеко в январе.

"Ньюкасл" является одной из худших по результативности команд Премьер-Лиги в этом сезоне, причем основное бремя по созданию и реализации моментов лежит на Аллане Сен-Максимене и Каллуме Уилсоне.



Эту проблему, сообщает Daily Star, "сороки" хотят решить с помощью приглашения Джеко, который лишь минувшим летом присоединился к "Интеру", заменив там проданного в "Челси" Ромелу Лукаку.



Пускай Эдину уже 35, но за плечами у него пять сезонов выступлений в Премьер-Лиге. За это время босниец выиграл с "Сити" два титула, Кубок Англии и Кубок Лиги.



Стоит отметить, что "Интеру" Джеко достался бесплатно. Теперь чемпионам Серии А может предоставиться возможность заработать на ветеране, от контракта которого остается 18 месяцев.



Добавим, несмотря на возраст, Джек очень достойно проводит этот сезон, забив 11 голов и отдав три результативные передачи за "Интер" в Серии А и Лиге Чемпионов.