"Ньюкасл" хочет купить Эдина Джеко

Эдин Джеко "Ньюкасл" задумывается о приобретении нападающего "Интера" Эдина Джеко в январе.

"Ньюкасл" является одной из худших по результативности команд Премьер-Лиги в этом сезоне, причем основное бремя по созданию и реализации моментов лежит на Аллане Сен-Максимене и Каллуме Уилсоне.

Эту проблему, сообщает Daily Star, "сороки" хотят решить с помощью приглашения Джеко, который лишь минувшим летом присоединился к "Интеру", заменив там проданного в "Челси" Ромелу Лукаку.

Пускай Эдину уже 35, но за плечами у него пять сезонов выступлений в Премьер-Лиге. За это время босниец выиграл с "Сити" два титула, Кубок Англии и Кубок Лиги.

Стоит отметить, что "Интеру" Джеко достался бесплатно. Теперь чемпионам Серии А может предоставиться возможность заработать на ветеране, от контракта которого остается 18 месяцев.

Добавим, несмотря на возраст, Джек очень достойно проводит этот сезон, забив 11 голов и отдав три результативные передачи за "Интер" в Серии А и Лиге Чемпионов.


Метки Джеко, Интер, Ньюкасл, слухи

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. hunter022 20.12.2021 16:06 # hunter022
    Чолси нужен нападающий обмен пусть сделают на макаку.

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  2. mancunia-planet 20.12.2021 16:03 # mancunia-planet
    Никто не хочет в Касл по понятным причинам.

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