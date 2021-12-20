Де Лигт может стать стать целью для "Челси"

Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт может стать трансферной целью для "Челси" после того, как агент Мино Райола подтвердил готовность защитника покинуть "Ювентус".

В 2019 году "Ювентус" приобрел блеснувшего в "Аяксе" Де Лигта за 63 миллиона фунтов. С тех пор Маттейс выиграл Серию А и Кубок Италии.

Нынешний сезон совершенно не ладится — ни для Де Лигта, ни в целом для "Ювентуса", который занимает только седьмое место в Серии А, всерьез рискуя не попасть в Лигу Чемпионов.

22-летнего голландца уже несколько месяцев сватают "Челси", где сразу четверо защитников приближаются к концу своих контрактов, и теперь эти слухи вполне могут воплотиться в реальность.

"Он готов к новому шагу... Он и сам так думает", — сообщил Райола голландской газете NRC.


Метки Де Лигт, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 20.12.2021 15:55 # tursa
    Челси сами ликвидируются трансферами, скоро маунт и джеймс попросятся в сити

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  2. role-playin 20.12.2021 15:47 # role-playin
    Игрока райолы подписывать конечно такое себе удовольствие. Через пару лет жирный начнет воду мутить 100%.

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  3. scrim 20.12.2021 15:36 # scrim
    Ни одного игрока Райола нет у пенсов

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  4. hachidlo 20.12.2021 15:36 # hachidlo
    Самое то обменять на "безпятиминут" обладателя ЗМ Жоржиньо.

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  5. mancunia-planet 20.12.2021 15:23 # mancunia-planet
    Он и сам так думает. Спортсмены 90% безмозглые создания, они не способны думать сами.

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  6. hunter022 20.12.2021 15:15 # hunter022
    Юве и 150 млн может срубить за игрока

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