Де Лигт может стать стать целью для "Челси"
Маттейс Де Лигт может стать трансферной целью для "Челси" после того, как агент Мино Райола подтвердил готовность защитника покинуть "Ювентус".
В 2019 году "Ювентус" приобрел блеснувшего в "Аяксе" Де Лигта за 63 миллиона фунтов. С тех пор Маттейс выиграл Серию А и Кубок Италии.
Нынешний сезон совершенно не ладится — ни для Де Лигта, ни в целом для "Ювентуса", который занимает только седьмое место в Серии А, всерьез рискуя не попасть в Лигу Чемпионов.
22-летнего голландца уже несколько месяцев сватают "Челси", где сразу четверо защитников приближаются к концу своих контрактов, и теперь эти слухи вполне могут воплотиться в реальность.
"Он готов к новому шагу... Он и сам так думает", — сообщил Райола голландской газете NRC.
20.12.2021 15:00
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Последние комментарии:
Челси сами ликвидируются трансферами, скоро маунт и джеймс попросятся в сити
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Игрока райолы подписывать конечно такое себе удовольствие. Через пару лет жирный начнет воду мутить 100%.
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Ни одного игрока Райола нет у пенсов
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Самое то обменять на "безпятиминут" обладателя ЗМ Жоржиньо.
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Он и сам так думает. Спортсмены 90% безмозглые создания, они не способны думать сами.
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Юве и 150 млн может срубить за игрока
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