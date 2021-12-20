Де Лигт может стать стать целью для "Челси"

Маттейс Де Лигт может стать трансферной целью для "Челси" после того, как агент Мино Райола подтвердил готовность защитника покинуть "Ювентус".

В 2019 году "Ювентус" приобрел блеснувшего в "Аяксе" Де Лигта за 63 миллиона фунтов. С тех пор Маттейс выиграл Серию А и Кубок Италии.



Нынешний сезон совершенно не ладится — ни для Де Лигта, ни в целом для "Ювентуса", который занимает только седьмое место в Серии А, всерьез рискуя не попасть в Лигу Чемпионов.



22-летнего голландца уже несколько месяцев сватают "Челси", где сразу четверо защитников приближаются к концу своих контрактов, и теперь эти слухи вполне могут воплотиться в реальность.



"Он готов к новому шагу... Он и сам так думает", — сообщил Райола голландской газете NRC.