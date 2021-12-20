"Тоттенхэм" выбыл из Лиги Конференций после того, как УЕФА присудил "шпорам" техническое поражение 0:3 в матче против "Ренна".

Напомним, из-за вспышки коронавируса в своем клубе "шпоры" не смогли сыграть заключительный матч группового этапа европейского турнира.



Изначально УЕФА лишь отложил этот матч, который был назначен на 9 декабря, но затем, не найдя подходящей даты, отменил его вовсе.



Судьбу отмененной игры должна была определить Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА, и она, как и можно было предположить, приняла решение не в пользу "Тоттенхэма".



Техническое поражение 0:3 означает, что команда Антонио Конте занимает только третье место в своей группе, а в плей-офф Лиги Конференций, помимо "Ренна", выходит "Витесс".