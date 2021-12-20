"Тоттенхэм" выбыл из Лиги Конференций
"Тоттенхэм" выбыл из Лиги Конференций после того, как УЕФА присудил "шпорам" техническое поражение 0:3 в матче против "Ренна".
Напомним, из-за вспышки коронавируса в своем клубе "шпоры" не смогли сыграть заключительный матч группового этапа европейского турнира.
Изначально УЕФА лишь отложил этот матч, который был назначен на 9 декабря, но затем, не найдя подходящей даты, отменил его вовсе.
Судьбу отмененной игры должна была определить Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА, и она, как и можно было предположить, приняла решение не в пользу "Тоттенхэма".
Техническое поражение 0:3 означает, что команда Антонио Конте занимает только третье место в своей группе, а в плей-офф Лиги Конференций, помимо "Ренна", выходит "Витесс".
20.12.2021 14:00
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Последние комментарии:
ну все, других чашек в этом сезоне им не светит
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Конченый поступок. Дали бы резерву или вообще молодежке побегать.
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петухи похоже просто слили турнир. хотя могли бы и за чашку побороться
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