Мартин Киоун изменил свое мнение насчет Эдегора
Легенда "Арсенала" Мартин Киоун признался, что ошибался насчет полузащитника "канониров" Мартина Эдегора.
Проведя в "Арсенале" вторую половину прошлого сезона на правах аренды, летом Эдегор был выкуплен у "Реала" примерно за 30 миллионов фунтов.
Постоянный трансфер Эдегора разделил мнения болельщиков, однако своей отличной игрой в последних матчах 23-летний норвежец переубедил даже самых отчаянных скептиков.
"Должен сказать, когда он впервые прибыл в клуб, я не был его главным фанатом. Однако теперь я изменил свое мнение".
"Ты можешь видеть, что он совершает умные движения для приема мяча. Он выделяется в этой полузащите "Арсенала". Он наращивает свой авторитет, и он полон уверенности в себе".
"А тренер его поддерживает. В последнее время он выигрывает конкуренцию у Смит-Роу. Мне просто кажется, что он становится лучше и лучше".
"Теперь "Арсенал" научился контролировать игру. "Арсенал" по-настоящему полагается на него. В "Реале" у него так не получалось, но Артете удалось раскрыть его", — сообщил Киоун BBC.
20.12.2021 13:00
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