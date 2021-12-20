Мартин Киоун изменил свое мнение насчет Эдегора

Мартин Эдегор Легенда "Арсенала" Мартин Киоун признался, что ошибался насчет полузащитника "канониров" Мартина Эдегора.

Проведя в "Арсенале" вторую половину прошлого сезона на правах аренды, летом Эдегор был выкуплен у "Реала" примерно за 30 миллионов фунтов.

Постоянный трансфер Эдегора разделил мнения болельщиков, однако своей отличной игрой в последних матчах 23-летний норвежец переубедил даже самых отчаянных скептиков.

"Должен сказать, когда он впервые прибыл в клуб, я не был его главным фанатом. Однако теперь я изменил свое мнение".

"Ты можешь видеть, что он совершает умные движения для приема мяча. Он выделяется в этой полузащите "Арсенала". Он наращивает свой авторитет, и он полон уверенности в себе".

"А тренер его поддерживает. В последнее время он выигрывает конкуренцию у Смит-Роу. Мне просто кажется, что он становится лучше и лучше".

"Теперь "Арсенал" научился контролировать игру. "Арсенал" по-настоящему полагается на него. В "Реале" у него так не получалось, но Артете удалось раскрыть его", — сообщил Киоун BBC.


Метки Арсенал, Киоун, Эдегор

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 20.12.2021 13:10 # tursa
    Такие слабые команды ниже топ-3, что уж лучше пусть вх в лч играет, хоть позорится не будут

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  2. mcart 20.12.2021 13:08 # mcart
    Гений даёт возможность раскрыться гению!

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