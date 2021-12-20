Клаттенбург: "Я бы показал Кейну красную"

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург считает, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заслуживал удаления за свой фол против защитника "Ливерпуля" Энди Робертсона.

После ничьей 2:2 накануне главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был крайне недоволен тем, что рефери Пол Тирни не удалил Кейна за грубый подкат в первом тайме.



Клаттенбург разделяет точку зрения Клоппа. И хотя Робертсону удалось уйти от жесткого столкновения, это, как считает Марк, не умаляет безрассудность поступка Кейна.



"Если подкат Харри Кейна под Энди Робертсона — это не красная карточка, тогда я не знаю, что это такое. Его нога была высоко поднята, в области лодыжки, он шел шипами вперед и явно опаздывал. Это выглядело скверно со всех ракурсов".



"Энди Робертсон видел, что Харри Кейн бросается на него. Он понимал, что у него будут хорошие шансы уехать с "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" на носилках и провести Рождество в гипсе, если он останется стоять на ноге".



"Отпрыгнув, Робертсон избежал серьезной травмы. Кейну легко отделался — Пол Тирни показал ему только желтую, а рефери VAR Крис Кавана решил, что это не явная ошибка. Я бы показал Кейну красную".



"Только то, что ты являешься капитаном сборной Англии, не означает, что у тебя есть лицензия на грубую игру. У меня никогда не было какого-либо особого отношения к важным игрокам английской сборной. Никто из рефери не должен это учитывать", — сообщил Клаттенбург Daily Mail.