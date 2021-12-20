Клаттенбург: "Я бы показал Кейну красную"
Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург считает, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заслуживал удаления за свой фол против защитника "Ливерпуля" Энди Робертсона.
После ничьей 2:2 накануне главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был крайне недоволен тем, что рефери Пол Тирни не удалил Кейна за грубый подкат в первом тайме.
Клаттенбург разделяет точку зрения Клоппа. И хотя Робертсону удалось уйти от жесткого столкновения, это, как считает Марк, не умаляет безрассудность поступка Кейна.
"Если подкат Харри Кейна под Энди Робертсона — это не красная карточка, тогда я не знаю, что это такое. Его нога была высоко поднята, в области лодыжки, он шел шипами вперед и явно опаздывал. Это выглядело скверно со всех ракурсов".
"Энди Робертсон видел, что Харри Кейн бросается на него. Он понимал, что у него будут хорошие шансы уехать с "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" на носилках и провести Рождество в гипсе, если он останется стоять на ноге".
"Отпрыгнув, Робертсон избежал серьезной травмы. Кейну легко отделался — Пол Тирни показал ему только желтую, а рефери VAR Крис Кавана решил, что это не явная ошибка. Я бы показал Кейну красную".
"Только то, что ты являешься капитаном сборной Англии, не означает, что у тебя есть лицензия на грубую игру. У меня никогда не было какого-либо особого отношения к важным игрокам английской сборной. Никто из рефери не должен это учитывать", — сообщил Клаттенбург Daily Mail.
20.12.2021 12:00
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Конте 3 недели сосал судьям и ВАР, но один куй Хури Кейн похерил шансы на победу.
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вторая нога была согнута, поэтому не красная
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самая грубая судейская ошибка за последние лет 20, шпоры отскочили от разгрома.
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это же капитан сборной, вот и жалеют петушка!
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