Клаттенбург: "Я бы показал Кейну красную"

Харри Кейн и Энди Робертсон Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург считает, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заслуживал удаления за свой фол против защитника "Ливерпуля" Энди Робертсона.

После ничьей 2:2 накануне главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был крайне недоволен тем, что рефери Пол Тирни не удалил Кейна за грубый подкат в первом тайме.

Клаттенбург разделяет точку зрения Клоппа. И хотя Робертсону удалось уйти от жесткого столкновения, это, как считает Марк, не умаляет безрассудность поступка Кейна.

"Если подкат Харри Кейна под Энди Робертсона — это не красная карточка, тогда я не знаю, что это такое. Его нога была высоко поднята, в области лодыжки, он шел шипами вперед и явно опаздывал. Это выглядело скверно со всех ракурсов".

"Энди Робертсон видел, что Харри Кейн бросается на него. Он понимал, что у него будут хорошие шансы уехать с "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" на носилках и провести Рождество в гипсе, если он останется стоять на ноге".

"Отпрыгнув, Робертсон избежал серьезной травмы. Кейну легко отделался — Пол Тирни показал ему только желтую, а рефери VAR Крис Кавана решил, что это не явная ошибка. Я бы показал Кейну красную".

"Только то, что ты являешься капитаном сборной Англии, не означает, что у тебя есть лицензия на грубую игру. У меня никогда не было какого-либо особого отношения к важным игрокам английской сборной. Никто из рефери не должен это учитывать", — сообщил Клаттенбург Daily Mail.


Метки Кейн, Клаттенбург, Ливерпуль, рефери, Робертсон, Тирни, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 515

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  1. largo-winch 20.12.2021 12:22 # largo-winch
    Конте 3 недели сосал судьям и ВАР, но один куй Хури Кейн похерил шансы на победу.

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  2. orkengun 20.12.2021 12:05 # orkengun
    вторая нога была согнута, поэтому не красная

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  3. alexomck 20.12.2021 12:04 # alexomck
    самая грубая судейская ошибка за последние лет 20, шпоры отскочили от разгрома.

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  4. scauzer11 20.12.2021 12:02 # scauzer11
    это же капитан сборной, вот и жалеют петушка!

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