Тухель "просто проигнорировал" рекомендацию докторов насчет Канте

Нголо Канте Главный тренер "Челси" Томас Тухель признался, что просто проигнорировал рекомендацию своего медицинского штаба насчет полузащитника Нголо Канте.

Накануне против "Вулверхэмптона" (0:0) Канте появился на поле впервые после перенесенной четыре недели назад травмы колена. При этом Нголо провел весь матч целиком.

По словам Тухеля, ему было рекомендовано ограничить игровое время 30-летнего француза одним таймом, однако обилие кадровых проблем из-за травм и коронавируса не оставило ему выбора.

"Нам было рекомендовало, чтобы он сыграл только 45 минут, и мы это просто проигнорировали, оставив его на поле".

"Семеро наших игроков отсутствуют с ковидом, также у нас есть травмированные".

"Это был неподходящий момент, чтобы убирать с поля одного из лучших в мире полузащитников, потому что он устал. Поэтому мы оставили его в игре, а когда он на поле, то всегда делает разницу", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Вулверхэмптон, Канте, Премьер-Лига, травмы, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2021 11:00

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  1. chelsiukpro 20.12.2021 11:59 # chelsiukpro
    Главное что Канте Ковачич Жорж будут готовы к матчу красножопых 2 января!

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  2. chelsiukpro 20.12.2021 11:57 # chelsiukpro
    Это был неподходящий момент, чтобы убирать с поля одного из лучших в мире полузащитников, потому что он устал. Поэтому мы оставили его в игре, а когда он на поле, то всегда делает разницу", — цитирует Клоппа Daily Mirror.

    цитирует Клоппа :)))

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  3. fanstevengerrard 20.12.2021 11:17 # fanstevengerrard
    Так у челси же денег и немерено, и академия самая пиздатая во вселенной (по версии пенсопитеков).
    Что, неужели некем было заменить единственного нормального игрока в команде?

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