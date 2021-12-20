Тухель "просто проигнорировал" рекомендацию докторов насчет Канте

Главный тренер "Челси" Томас Тухель признался, что просто проигнорировал рекомендацию своего медицинского штаба насчет полузащитника Нголо Канте.

Накануне против "Вулверхэмптона" (0:0) Канте появился на поле впервые после перенесенной четыре недели назад травмы колена. При этом Нголо провел весь матч целиком.



По словам Тухеля, ему было рекомендовано ограничить игровое время 30-летнего француза одним таймом, однако обилие кадровых проблем из-за травм и коронавируса не оставило ему выбора.



"Нам было рекомендовало, чтобы он сыграл только 45 минут, и мы это просто проигнорировали, оставив его на поле".



"Семеро наших игроков отсутствуют с ковидом, также у нас есть травмированные".



"Это был неподходящий момент, чтобы убирать с поля одного из лучших в мире полузащитников, потому что он устал. Поэтому мы оставили его в игре, а когда он на поле, то всегда делает разницу", — цитирует Клоппа Daily Mirror.