Тухель "просто проигнорировал" рекомендацию докторов насчет Канте
Главный тренер "Челси" Томас Тухель признался, что просто проигнорировал рекомендацию своего медицинского штаба насчет полузащитника Нголо Канте.
Накануне против "Вулверхэмптона" (0:0) Канте появился на поле впервые после перенесенной четыре недели назад травмы колена. При этом Нголо провел весь матч целиком.
По словам Тухеля, ему было рекомендовано ограничить игровое время 30-летнего француза одним таймом, однако обилие кадровых проблем из-за травм и коронавируса не оставило ему выбора.
"Нам было рекомендовало, чтобы он сыграл только 45 минут, и мы это просто проигнорировали, оставив его на поле".
"Семеро наших игроков отсутствуют с ковидом, также у нас есть травмированные".
"Это был неподходящий момент, чтобы убирать с поля одного из лучших в мире полузащитников, потому что он устал. Поэтому мы оставили его в игре, а когда он на поле, то всегда делает разницу", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
20.12.2021 11:00
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Последние комментарии:
Главное что Канте Ковачич Жорж будут готовы к матчу красножопых 2 января!
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Это был неподходящий момент, чтобы убирать с поля одного из лучших в мире полузащитников, потому что он устал. Поэтому мы оставили его в игре, а когда он на поле, то всегда делает разницу", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
цитирует Клоппа :)))
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Так у челси же денег и немерено, и академия самая пиздатая во вселенной (по версии пенсопитеков).
Что, неужели некем было заменить единственного нормального игрока в команде?
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