"Барселона" вновь нацелилась на Мату

"Барселона" вновь интересуется полузащитником "Манчестер Юнайтед" Хуаном Матой.

Мата находился на радаре у "Барселоны" еще минувшим летом, но тогда предпочел продлить свое пребывание в "Юнайтед" на один год.



В этом сезоне Хуан является глубоким резервистом на "Олд Траффорд", сыграв лишь три матча — и ни минуты в Премьер-Лиге.



Нет никаких предпосылок, что ситуация 33-летнего испанца с игровым временем изменится при Ральфе Рангнике, и это привлекло внимание "Барселоны", сообщает Daily Star в эксклюзивном материале.



Каталонцы были бы счастливы заполучить Мату уже в январе, однако у них нет денег на покупку своего соотечественника, а "Юнайтед" едва ли освободит Хуана от контракта с зарплатой в 130 тысяч фунтов в неделю раньше времени.



Куда вероятнее, что "Барселона" подождет до лета, чтобы подписать Мату свободным агентом. Однако согласовать предварительный контракт с Хуаном испанский гранд может уже в следующем месяце.