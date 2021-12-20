"Барселона" вновь нацелилась на Мату

Хуан Мата "Барселона" вновь интересуется полузащитником "Манчестер Юнайтед" Хуаном Матой.

Мата находился на радаре у "Барселоны" еще минувшим летом, но тогда предпочел продлить свое пребывание в "Юнайтед" на один год.

В этом сезоне Хуан является глубоким резервистом на "Олд Траффорд", сыграв лишь три матча — и ни минуты в Премьер-Лиге.

Нет никаких предпосылок, что ситуация 33-летнего испанца с игровым временем изменится при Ральфе Рангнике, и это привлекло внимание "Барселоны", сообщает Daily Star в эксклюзивном материале.

Каталонцы были бы счастливы заполучить Мату уже в январе, однако у них нет денег на покупку своего соотечественника, а "Юнайтед" едва ли освободит Хуана от контракта с зарплатой в 130 тысяч фунтов в неделю раньше времени.

Куда вероятнее, что "Барселона" подождет до лета, чтобы подписать Мату свободным агентом. Однако согласовать предварительный контракт с Хуаном испанский гранд может уже в следующем месяце.


Метки Барселона, Манчестер Юнайтед, Мата

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2021 10:00

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  1. mancunia-planet 20.12.2021 10:10 # mancunia-planet
    Вроде МЮ хотел сохранить Мату, и позже предложить ему некую роль в структуре клуба.

    (ответить)

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