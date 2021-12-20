Клопп: "Так невозможно продолжать"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что сезон Премьер-Лиги невозможно продолжать в соответствии с запланированным графиком.
Лишь на днях Клопп выступал против остановки сезона, однако растущее количество заражений коронавирусом заставило Юргена пересмотреть свою позицию.
Клопп видит два варианта: или поставить сезон на паузу, или играть матчи в менее напряженном графике.
"Мы сыграли в среду, воскресенье, а теперь нам играть во вторник, что невозможно — нам не хватает игроков. Так может случиться, что еще один-два игрока отправятся на карантин".
"Играть 26 и 28 числа — это правда невозможно. Мы предпочитаем играть, но нам нужна помощь с расписанием. Всем нам нужно поговорить, будем мы продолжать играть или нет, но если будем, то мы не можем делать это так, как обычно".
"Если мы не будем играть и устроим перерыв, меня это тоже устроит. Мы и до пандемии говорили, что это слишком напряженный период. А теперь пандемия нас хорошенько лупит и говорит нам, что мы не можем продолжать, как прежде", — сообщил Клопп Sky Sports.
20.12.2021 09:00
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ну так-то прав, одним дают отдых, другим - нет. но тут скорее фа обосралась, нельзя было изначально идти на поводу клубов и переносить их игры, набирается заявка - играй.
да и вообще участились случаи проблем с дыханием у футболистов, видимо ждут пока кто-нть помрет, только тогда уменьшат количество матчей. надеюсь, мусорные матчи сборных уберут в ближайшее время
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КНЯЗЬ!!!
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Помню как малые были, каждый день по 3-4 часа гоняли в футбол и были довольные и не уставали.
А эти ПИДАРАСЫ В НАКОЛКАХ как девочки устают и не могут играть. Я епу
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