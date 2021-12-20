Клопп: "Так невозможно продолжать"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что сезон Премьер-Лиги невозможно продолжать в соответствии с запланированным графиком.

Лишь на днях Клопп выступал против остановки сезона, однако растущее количество заражений коронавирусом заставило Юргена пересмотреть свою позицию.



Клопп видит два варианта: или поставить сезон на паузу, или играть матчи в менее напряженном графике.



"Мы сыграли в среду, воскресенье, а теперь нам играть во вторник, что невозможно — нам не хватает игроков. Так может случиться, что еще один-два игрока отправятся на карантин".



"Играть 26 и 28 числа — это правда невозможно. Мы предпочитаем играть, но нам нужна помощь с расписанием. Всем нам нужно поговорить, будем мы продолжать играть или нет, но если будем, то мы не можем делать это так, как обычно".



"Если мы не будем играть и устроим перерыв, меня это тоже устроит. Мы и до пандемии говорили, что это слишком напряженный период. А теперь пандемия нас хорошенько лупит и говорит нам, что мы не можем продолжать, как прежде", — сообщил Клопп Sky Sports.