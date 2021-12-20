Саутгейт признан лучшим тренером в 2021 году по версии BBC

На ежегодной церемонии вручения спортивных наград BBC Гарет Саутгейт из сборной Англии был признан лучшим тренером последних 12 месяцев.

В этом году подопечные Саутгейта достигли финала Евро-2020, уступив Италии в серии послематчевых пенальти и упустив возможность завоевать свой первый трофей с триумфа на ЧМ-1966.



Для 51-летнего Саутгейта звание Тренера Года по версии BBC становится уже вторым в карьере. Ранее Гарет брал эту награду в 2018, когда англичане добрались до полуфинала Чемпионата Мира в России.



Саутгейт тренирует английскую сборную с сентября 2016 и недавно заключил новый контракт, рассчитанный до декабря 2024. Под руководством Гарета национальная команда провела 68 матчей, одержав 44 победы, потерпев 14 поражений и 10 раз сыграв вничью.



Кроме того, на указанной церемонии сборная Англии была признана Командой Года. А главный приз — спортивной Персоне Года — достался 19-летней теннисистке Эмме Радукану.