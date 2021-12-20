В понедельник боссы 20 клубов Премьер-Лиги будут обсуждать вопрос об остановке сезона из-за ситуации с коронавирусом.

В минувший уикенд Премьер-Лиге удалось сыграть только четыре матча из 10, но даже эти четыре матча команды провели в крайне ослабленных составах.



Стремительное распространение штамма "омикрон" ставит под угрозу дальнейшее продолжение сезона в том виде, как это было задумано изначально.



По информации The Athletic, наиболее вероятным сценарием является краткосрочная пауза — Премьер-Лига может полностью отложить 20-й тур, запланированный на уикенд 28-30 декабря.



При этом ранее ходили слухи, что отдельные клубы предпочитают поставить сезон Премьер-Лиги на паузу аж до середины января.