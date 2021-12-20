Премьер-Лига может полностью отложить 20-й тур

Трофей Премьер-Лиги В понедельник боссы 20 клубов Премьер-Лиги будут обсуждать вопрос об остановке сезона из-за ситуации с коронавирусом.

В минувший уикенд Премьер-Лиге удалось сыграть только четыре матча из 10, но даже эти четыре матча команды провели в крайне ослабленных составах.

Стремительное распространение штамма "омикрон" ставит под угрозу дальнейшее продолжение сезона в том виде, как это было задумано изначально.

По информации The Athletic, наиболее вероятным сценарием является краткосрочная пауза — Премьер-Лига может полностью отложить 20-й тур, запланированный на уикенд 28-30 декабря.

При этом ранее ходили слухи, что отдельные клубы предпочитают поставить сезон Премьер-Лиги на паузу аж до середины января.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2021 07:00

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  1. mufc1994 20.12.2021 08:15 # mufc1994
    Че за бред? То есть ближайший тур они будут играть, когда у клубов куча заболевших, а следующий тур наоборот играть?

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  2. selta 20.12.2021 07:28 # selta
    хочу крови, хочу травм лузерпука, пох.уй пускай выигрывают но хочу чтобы у них минимум одна жестокая травма была)

    Источник: http://fapl.ru/posts/90255/?c=1#c7468955

    (ответить)

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