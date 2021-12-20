Конте: "Я этого не видел, но Салах играл рукой"

Антонио Конте Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте высказался по поводу судейства Пола Тирни в матче против "Ливерпуля".

Юрген Клопп, коллега Конте по тренерскому цеху, остался крайне недоволен судейством Тирни после ничьей 2:2 в Лондоне. Рулевой "Ливерпуля" считает, что рефери должен был удалить Харри Кейна и назначить пенальти на Диогу Жоте.

Конте не берется спорить с Клоппом, но обращает на эпизод с голом Энди Робертсона, когда мяч скользнул по руку Мохамеда Салаха.

"Я не видел столкновения Робертсона и Кейна. Я не видел, могли ли мы или они получить пенальти. Мой штаб сказал что, что в эпизоде со вторым голом была явная игра рукой. Думаю, неправильно комментировать судейские решения после матча. Я не знаю, высказался ли Юрген об этом, но я лишь могу сказать, что мой штаб назвал невероятным решение не отменять гол, потому там была явная игра рукой со стороны Салаха".

"Однако это был захватывающий матч, очень эмоциональный. Мне не нравится, что в конце нам приходится обсуждать судейские решения", — цитирует Конте Sky Sports.


Метки Конте, Ливерпуль, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2021 00:05

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  1. true-manc 20.12.2021 00:46 # true-manc
    ДУЧЕ!!!

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  2. lites 20.12.2021 00:44 # lites
    Топ!!!

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  3. zagzag 20.12.2021 00:17 # zagzag
    Конте не берется спорить с Конте... Миха, бухал?

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