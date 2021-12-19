Клопп считает, что Тирни должен был удалить Кейна
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал рефери Пола Тирни, который не удалил нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна за фол на защитнике "красных" Энди Робертсоне.
Воскресный матч на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" подопечные Клоппа заканчивали вдесятером после удаления Робертсона за фол на Эмерсоне Рояле.
Клопп не собирается протестовать против этой красной карточки, но считает, что Тирни должен был удалять и Кейна в первом тайме, раз удалил Робертсона.
"Следовало ли удалить Кейна? Да, определенно".
"Роббо можно было показать красную карточку. Это был не самый умный поступок с его стороны, но Кейн несомненно заслуживал красной карточки".
"Это чистая случайность, что его (Робертсона) нога была в воздухе. Если бы Роббо стоял ногой на земле, это был бы перелом".
"У нас есть VAR, и они раз за разом крутят фол Робертсона. Ладно, для этого VAR и создана. Но как насчет фола Кейна? А также ситуация с пенальти на Диогу Жоте".
"Мистер Тирни сказал мне, что Диогу умышленно остановился, потому что хотел заработать фол. Но если ты хочешь нанести удар, сперва ты должен остановиться", — сообщил Клопп Sky Sports.
Yes, that should be a red card for Harry Kane pic.twitter.com/orHOKQsamE— Has the Referee or VAR made a poor decision? (@PoorEPLreferees) December 19, 2021
19.12.2021 23:00
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Последние комментарии:
Он с горя кукухой поехал? Какая красная?
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Кейн жёлтютую заслужил! Если Робертсон не подпрыгнул и Кейн влетел бы в ногу то тогда красная. По этому моменту жёлтатая как бы вы не пиз.дели на судью!
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Дубина frisby даже не знает, что Тирни из Уигана. Задрот.
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Пока Пеп думает о футболе, выступлении своих футболистов и придумывает новые тактики, клоп занимается лгбт-активизмом, а если ливерпул теряет очки по совершенно игровым причинам (например, тоттенхэм был тупо лучше, как сегодня), то очкарик начинает просто давить на судей и ныть для прессы. Вот и вся разница между величием КОРОЛЯ и низостью портового обосранца таракана, которого придавить давно надо.
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тяжелый матч для судейства. ошибки со стороны судьи были в обе стороны. ничейка закономерный резалт.
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что есть вар, что нет, все равно судьи умудряются обосраться.
а петухи напоминают сити, о тех тоже говорят только после матчей с большими командами и больше в контексте каких-то спорных моментов. вот и сегодня мало кто обсуждает неплохую игру хозяев после длительного перерыва, все внимание приковано к плохой работе судьи.
когда арбитр становится главной звездой матча, значит что он провалился
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Радует лишь то, что сейчас есть ВАР и она помогает принимать справедливые решения, осталось только отрегулировать правила её применения.
Раньше чуть ли не каждый топовый матч заканчивался судейским скандал, вспомните. А теперь такие случаи за сезон можно пересчитать по пальцам.
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А Юрген прав 100%
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тирни просто пидарас родом из мочестера
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Будем смотреть на назначение Тирни на следующий тур. Если он его пропустит, то судейский корпус признает его работу в матче слабой. Если же нет, то они проявят солидарность с принятыми им решениями.
Что нужно было сделать, чтобы судья обратился к ВАР?
Громко закричать, биться в конвульсиях и кататься по полу? К счастью, Робертсон в актерском деле плох.
Смотрю повтор и вижу, что Кейн не убирал прямую ногу досамоц конца. Ясно, что он не грубиян, но в этом эпизоде он играл опасно.
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чистая кк кейну должна была быть, летел прямой ногой с целью нанести травму
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Кстати, а почему судья не обращался к ВАР?
Хотя нам не привыкать, у Ливерпуля частенько отменяют голы из-за сантиметровых офсайдов. С ВАР можно жить.
Опять же стоит поднимать общий вопрос о том, когда она должна применяться.
Я считаю, что у тренера или капитана команды должна быть возможность раз в тайм попросить судью обратиться к ВАР.
Тогда бы к прозрачности системы не возникало вопросов.
По пенальти тоже есть вопросы. Фол на Жоте скорее был, чем не был. А вот Делле Алли на мой взгляд просто упал, он даже не требовал пенальти.
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По факту шпоры заслужили победу
Но удаление Кейна и пенка на Жоте чистая.
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