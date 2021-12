Клопп считает, что Тирни должен был удалить Кейна

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал рефери Пола Тирни, который не удалил нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна за фол на защитнике "красных" Энди Робертсоне.

Воскресный матч на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" подопечные Клоппа заканчивали вдесятером после удаления Робертсона за фол на Эмерсоне Рояле.



Клопп не собирается протестовать против этой красной карточки, но считает, что Тирни должен был удалять и Кейна в первом тайме, раз удалил Робертсона.



"Следовало ли удалить Кейна? Да, определенно".



"Роббо можно было показать красную карточку. Это был не самый умный поступок с его стороны, но Кейн несомненно заслуживал красной карточки".



"Это чистая случайность, что его (Робертсона) нога была в воздухе. Если бы Роббо стоял ногой на земле, это был бы перелом".



"У нас есть VAR, и они раз за разом крутят фол Робертсона. Ладно, для этого VAR и создана. Но как насчет фола Кейна? А также ситуация с пенальти на Диогу Жоте".



"Мистер Тирни сказал мне, что Диогу умышленно остановился, потому что хотел заработать фол. Но если ты хочешь нанести удар, сперва ты должен остановиться", — сообщил Клопп Sky Sports.





Yes, that should be a red card for Harry Kane pic.twitter.com/orHOKQsamE